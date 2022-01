Havn på Jyllands skulder er klar til en bæredygtig og energisk fremtid

Mandag 3. januar 2022 kl: 10:29

Power-to-X og nye energiformer til havnen

Om European Energy:

European Energy udvikler, finansierer, konstruerer og administrerer vind- og solcelleparker såvel som storskala PtX anlæg

European Energy, der har base i Danmark, udbyder af vedvarende energi på tværs af Europa, Brasilien, USA og Australien

På Hanstholm Havn er der udsigt til rig aktivitet på det 130.000 kvadratmeter store baglandsareal, som en storstilet udvidelse over de senere år har tilført havnen. Målet er at omdanne størstedelen af det store areal til et lokalt energifællesskab med navnet ”Hanstholm Energifællesskab A/S”. Det skal være rammen om en bred vifte af grøn energiproduktion på Hanstholm Havn.



Af: Redaktionen Hanstholm Havn har over den senere tid været i dialog med den danske udvikler af vedvarende energi European Energy om muligheden for at indgå i et partnerskab, som skal danne grundlag for et energifællesskab på havnen. Nu har fælles ambitioner banet vejen for indgåelse af en hensigtserklæring med sigte mod et partnerskab.Målet med hensigtserklæringen er at bane vejen for, at Hanstholm Havn bliver Europas grønneste og første CO2-neutrale fiskerihavn. Projektet sætter fuldt fokus på Power-to-X via en stærk havnesymbiose, hvor genanvendelse af restprodukter fra lokal industri bliver til vedvarende energi.- Med udvidelsen af Hanstholm Havn har vi fået den rette kapacitet til at kickstarte et energieventyr, som kan understøtte grøn omstilling, tiltrække milliardinvesteringer fra grønne industrier og skabe ekstra arbejde til blandt andre de mange lokale servicevirksomheder på Hanstholm Havn og entreprenører i hele Thisted Kommune. Dermed vil vi vise, hvordan en fiskerihavn også kan være en energihavn og skabe stærk synergi mellem fiskeriindustri og grøn energi, siger havnedirektør Nils Skeby.Den rette viden er helt essentiel for at realisere Hanstholm Havns vision om at blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn, og her er European Energy ifølge havnens bestyrelsesformand, Kirsten Hede, et rigtigt godt match.- Hos Hanstholm Havn arbejder vi målrettet mod at realisere et fremsynet energifællesskab, som skal gøre havnen til den første CO2-neutrale fiskerihavn i Europa. Derfor er det helt essentielt at finde en partner med den rette erfaring til at virkeliggøre havnens ambitiøse energiplaner, og vi ser derfor meget frem til at samarbejde med European Energy, der har omfattende erfaring med at udvikle og opføre vedvarende energianlæg, siger hun.European Energy beskæftiger sig med produktion, lagring og levering af vedvarende energi og har i forbindelse med den indgåede hensigtserklæring med Hanstholm Havn samtidigt et ønske om at etablere et Power-to-X-anlæg til produktion af brint, et e-metanol-anlæg baseret på lokale CO2-kilder og yderligere vedvarende energi i form af vind- og solenergi:- Hanstholm Havn har søsat en meget ambitiøs energivision, hvor vi ser et stort potentiale i at blive samarbejdspartner til realisering af Hanstholm Energifællesskab A/S - og på den måde ikke alene bidrage til at udvikle vedvarende energi som forretningsområde på Hanstholm Havn, men også til levering af fremtidens grønne energiformer til havnens brugere, siger administrerende direktør og stifter af European Energy, Knud Erik Andersen.- Vi er i gang med at identificere mulige lokale CO2-kilder på og omkring Hanstholm Havn som leverandører til et e-metanol-anlæg, der er et grønt alternativt til skibenes nuværende olieforbrug. Samtidig kigger vi på opførelse af et brintanlæg, som udover at være en anden væsentlig ressource til produktion af e-metanol, samtidig frigiver ilt som et restprodukt, der for eksempel kan være en ressource til opdræt af fisk i akvakultur på havnen. På den måde kan vi revolutionere havnens industriklynge og opfylde morgendagens energibehov, siger han videre.Hanstholm Havn og European Energy forventer at påbegynde forhandling af en endelig aftale i begyndelsen af januar med sigte på flere energianlæg i løbet af 2023. Hanstholm Havn vil i starten af det nye år invitere til dialogmøde omkring projektet for havnens virksomheder og andre interesserede.Tekst til billedet øverst: