Havn på hjørnet af Thy har fået bestyrelsen på plads

Onsdag 4. maj 2022 kl: 10:25

Af: Redaktionen Michael Svane vil som formand for Hanstholm Havn fokusere på havnens fortsatte udvikling som markant fiskerihavn kombineret med at være en stærk serviceklynge og et kraftcenter for den grønne omstilling.Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune godkendte i sidste uge at indstille den tidligere branchedirektør i DI Transport, Michael Svane, som ny formand til Hanstholm Havn.Havnebestyrelsen udpeger selv sin formand blandt erhvervsrepræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Det er aktuelt Michael Svane, Søren Mattesen, Marianne Nielsen og Lone Saaby, der bibringer havnen mange års erhvervserfaring. Der var på gårsdagens bestyrelsesmøde enighed om at konstituere Michael Svane som ny havneformand.Michael Svane er 64 år og uddannet jurist med over 25 års erfaring fra transportbranchen. Han har blandt andet arbejdet for vognmandsorganisationen DTL og Dansk Industri. Søren Mattesen er administrerende direktør for opdrætsvirksomheden Sashimi Royal A/S Hanstholm Havn. Marianne Nielsen er uddannet ingeniør og arbejder som direktør for Drift og Infrastruktur i SDC A/S. Lone Saaby er direktør for Education Esbjerg.Sætter kurs mod ambitiøs fremtid De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer er udnævnt i henhold til bestyrelsesvedtægterne for Hanstholm Havn. Det gælder dels en ejerrepræsentant fra Thisted Kommune, hvor viceborgmester Jens Kristian Yde er valgt og samtidig er bestyrelsens næstformand. Herudover er der tale om formand for Hanstholm Fiskeriforening, Jan N. Hansen, samt en medarbejderrepræsentant fra havnens organisation, som er serviceleder Kristian Bjerregaard.De seks øvrige bestyrelsesmedlemmer har siddet i havnens bestyrelse siden 16. marts i år.









Havnebestyrelsen ser frem til at stå i spidsen for Hanstholm Havns udvikling over de kommende fire år, hvor kursen er sat mod en fortsat udvikling af havnens kerneforretning, fiskeriet, kombineret med ambitioner om at gøre Hanstholm Havn til en stærk energihavn med fokus på vedvarende energi og Power-to-X. Dertil kommer et stort fokus på at få mere gods over kaj via nye containerruter til centrale nøglemarkeder, realisering af havnens store potentiale inden for akvakultur samt Hanstholm Havns fortsatte udvikling som konkurrencedygtig serviceklynge.





