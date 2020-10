Skibsmæglervirksomhed vil understøtte væksten blandt vestkystens havne

Tirsdag 6. oktober 2020 kl: 11:11

Ny virksomhed med mange års erfaring



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bag North Sea agency a/s står Rasmus Buchardt Sørensen, der har stor erfaring fra den maritime sektor, hvor han senest har bestredet en stilling som forretningsudvikler hos Hanstholm Havn. Fra første parket har han derfor fulgt med i, hvordan den positive vækst har skabt travlhed hos havnene på vestkysten.- Gennem mit arbejde har jeg set betydningen af de massive investeringer, der er foretaget langs vestkysten. Senest er der investeret næsten 100 millioner kroner i kajanlægget på Thyborøn Havn, ligesom Hanstholm Havn netop har afsluttet sin havneudvidelse til 600 millioner kroner. Nu skal investeringerne forrentes, og det betyder, at vækstpotentialet skal indfries. Her ser vi en stigende efterspørgsel efter maritime serviceopgaver, som er vores kerneforrentning, siger Rasmus Buchardt Sørensen.North Sea agency a/s har base på havnen i Thyborøn, men tilbyder også service og har megen fokus på Hanstholm og Hvide Sande. Herfra skal virksomheden hjælpe shipping- og fiskeindustrien med alt fra klarering og befragtning til koordinerings arbejde i forbindelse med anløb. For Rasmus Buchardt Sørensen har det været vigtigt, at North Sea agency a/s ikke begrænser sine serviceaktiviteter til én havn.- Mange af vores potentielle kunder arbejder på tværs af havnene, og derfor har vi en ambition om at kunne tilbyde den samme service, uanset om et skib anløber havnen i Hvide Sande, Thyborøn eller Hanstholm. Den stigende efterspørgsel på skibsmæglerservice relaterer sig ikke kun til én havn, og derfor er der gode synergier i at brede vores forretning ud over en større del af vestkysten, så vi kan imødekomme efterspørgslen, hvor den opstår og følge kunderne fra havn til havn, siger han.Selvom North Sea agency a/s er en ny virksomhed på havnene, er det et rutineret team, der står bag virksomheden. Foruden Rasmus Buchardt Sørensen, er Michael Lodahl også en del af ejergruppen. Han ejer og driver en lang række virksomheder i den maritime sektor, herunder blandt andet Danske Fiskeauktioner, Nørresundby Rederi & Shipping samt Thyborøn Stevedore.Hos North Sea agency a/s glæder man sig til at bruge sin erfaring og indgående branchekendskab til at tage del i væksten blandt vestkystens havne.- Efter at have befundet mig i helikopteren og beskæftiget mig med den kommercielle udvikling af sektoren, glæder jeg mig nu til at komme helt ned i materien og arbejde tæt på kunden igen. Der gemmer sig mange synergier og muligheder på tværs af branchen, og det ser vi frem til at forsøge at indfri, på peger Rasmus Buchardt Sørensen og tiilføjer:- Havnene på vestkysten er den lokale vækstdriver, og derfor er det godt at mærke den spirende optimisme og vilje til at investere. Det giver en positiv vækstspiral, som vi kun forventer vil forsætte i fremtiden, og det glæder vi os til at være en del af med North Sea agency.