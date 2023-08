Vognmand i Viborg valgte franske med tridem-bogie

Tirsdag 22. august 2023 kl: 10:02

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Efterfølgende er bilerne bygget op med Joab-kroghejs med knæktårn hos HMF i Nørresundby.Den ene lastbil er udstyret med en HMF 4020 K6-kran bag førerhuset samt bagstøttebensbom. Til kranen hører en HMF FJ600 K3 fly-jib, der giver en samlet rækkevidde på 23,6 meter plus det, de manuelle udskud kan klare. Bilen med kran og kroghejs har en 10 tons foraksel på fjedre og et Night and Day Cab-førerhusDen anden bil, der er en ren kroghejs-bil med luftaffjedring på alle aksler, er leveret med et Sleeper Cab-førerhus.Renault Trucks fremhæver videre, at bilerne har komplet sideafdækning, alu-bakker, kasser mellem baghjul, hydrauliske udtrækskofangere, luft-servotræk, diverse arbejdslys, kameraer, blitzlys og slingrelys plus diverse værktøjskasser.Ringvejens Autolakereri i Silkeborg har stået for lakering samt metallisering af opbygning og chassis. Chrisser Skilte i Viborg har stået for dekoration. Tilslutning af kran og hejs, montering af diverse blitz lys, kameraer, kontakter med mere samt levering og syn er udført hos Volvo Truck Center Viborg.Lars Herslund fra Volvo Truck Center Viborg har solgt og leveret bilerne.