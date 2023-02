Den fire-akslede kan andet end stråle i regnvejr

Torsdag 23. februar 2023 kl: 10:30

Af: Redaktionen Den fire-akslet Scania R660 er med CR20N-førerhus udstyret med blandt andet polstrings pakke - V8 sort læder med røde syninger og Infotainment-pakke med navigation.Scania Finans har stået for finansieringen, og vognmanden har valgt Scania's komplette serviceaftale (R&M) aftale i 96 måneder og overførsel af takografdata med brændstofanalyse.Bilen er opbygget med bagmonteret og aftagelig Hiab X-HIPRO 302 EP-5-kran og tre-vejs tip hos opbyggervirksomheden Sawo's afdeling i Kolding.BL Lakering ApS i Ringsted har stået for lakering, mens Gitte's Skiltecenter i Ringsted har taget sig af skriften.Bilen er solgt af Ernst Larsen fra Scania i Holbæk og leveret af Scania i Frederikssund. Klargøring har Henrik Eckersen i Scania Kolding stået for.