Koldingvirksomhed med udenlandske selskaber bliver en del af stor transportkoncern

Mandag 20. september 2021 kl: 13:27

Af: Redaktionen Med overtagelsen af 50 procent af Kaj Madsen Fjelstrup A/S udvider TA-Logistics A/S sine aktiviteter, der ud over Frode Laursen A/S blandt andet også omfatter de 100 procent ejede selskaber In-Store A/S og Skanol A/S og det 57 procent ejede Agri-Norcold A/S.- Kaj Madsen Fjelstrup A/S er med et stærkt koncept på internationale køletransporter en interessant spiller i vores portefølje, og dermed er opkøbet helt på linje med vores strategi om at investere bredt inden for logistik- og transportområdet, siger direktør i TA-Logistics, Thorkil Andersen, og fortsætter:- Vi glæder os over handlen og ser frem til at følge og videreudvikle den positive færd, som virksomheden er inde i.Kaj Madsen Fjelstrup A/S’ forretningsmodel og drift vil fortsætte på samme vis som hidtil, både i relation til kunder, leverandører og driftsafvikling, idet virksomheden fortsat skal ledes og drives af de hidtidige ejere, Jens Andersen, Andreas Fristoft og Jens Peder Z.H. Jensen.- Vi ser frem til, at TA-Logistics bliver en del af ejerkredsen og bliver repræsenteret i bestyrelsen. Vi er ikke i tvivl om, at deres erfaring, ekspertise og netværk vil styrke den fremtidige forretning, siger administrerende direktør i Kaj Madsen Fjelstrup A/S, Jens Andersen, og Andreas Fristoft.Når de danske konkurrencemyndigheder har godkendt handlen, vil ejerkredsen bestå af TA-Logistics A/S, Jens Andersen, Andreas Fristoft og Jens Peder Z.H. Jensen.









Kaj Madsen Fjelstrup A/S er en logistikvirksomhed med hovedvægt på paneuropæiske køle- og frysetransporter og råder over 400 biler. Det senest afsluttede regnskabsår opgjort pr. 30. juni 2020 viste et resultat efter skat på 15.575.000 kroner. Egenkapitalen var på 39.695.000 kroner og balancen på 133.217.000 kroner, hvilket giver en soliditetsgrad på lige under 30.





Kaj Madsen Fjelstrup A/S har datterselskaber i Litauen og Tyskland.





© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.