Transportkoncern har fået flere elektriske lastbiler

Tirsdag 24. februar 2026 kl: 12:03

I slutningen af februar skal MAN Truck & Bus Danmark levere yderligere fem tilsvarende batteri-elektriske lastbiler til DSV.









De nye batteri-elektriske trækkere, der er opbygget til fragtkørsel med ADR-AT og værkstøjsskab, er leveret med fem batteripakker og solgt af salgskonsulent Jørgen Andersen.









