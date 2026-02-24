Transportkoncern har fået flere elektriske lastbiler
Tirsdag 24. februar 2026 kl: 12:03Af: Redaktionen
MAN Truck & Bus Danmark A/S oplyser, at DSV A/S har fået leveret to batteri-elektriske MAN eTGS 20.449 4x2 BL SA sættevognstrækkere, der skal bruges til distributionskørsel fra DSV’s nye terminal i Horsens, der har 820 porte/rampepladser
I slutningen af februar skal MAN Truck & Bus Danmark levere yderligere fem tilsvarende batteri-elektriske lastbiler til DSV.
De nye batteri-elektriske trækkere, der er opbygget til fragtkørsel med ADR-AT og værkstøjsskab, er leveret med fem batteripakker og solgt af salgskonsulent Jørgen Andersen.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Transportkoncern har fået flere elektriske lastbiler
- Tre-akslet trækker er rullet til Sorø
- Trafikstyrelsen advarer mod at bygge boliger tæt på erhvervshavne
- Lærlinge på erhvervsuddannelserne vil også modtage fødevarecheck
- I løbet af 2025 skaffede fagforening knap 15 millioner kroner
- Arbejdsskadesager rundede 105 millioner kroner
- Ikast-vognmand har kastet sig ud i en ny tre-akslet trækker med stjerne på fronten
- Rederikoncern omsatte for mere - og driftsresultatet blev mindre
- Tip-trailer med fire aksler rummer 59 kubikmeter
- Fabrik i Belgien har produceret førerhuse i 60 år
- Seks jernbaneoverkørsler uden bomme får overvågningskameraer
- Vognmand i Herning indsætter to akslede elektriske trækkere
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!