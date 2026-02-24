Tre-akslet trækker er rullet til Sorø

Tirsdag 24. februar 2026 kl: 11:51

Den nye Volvo FH540 Aero er blandt andet leveret med:

Volvo Dynamisk Styring

Pilot Assist

Stor sikkerhedspakke

Komfort og avanceret teknologi





Bilen er solgt og leveret af Rasmus Vedel fra Volvo Truck Center Ringsted.





