Tre-akslet trækker er rullet til Sorø

Tirsdag 24. februar 2026 kl: 11:51
Af: Redaktionen

Volvo Truck Center Ringsted har fornyligt leveret en ny trre-akslet Volvo FH540 Aero 6x2 trækker til Sorø Vognmandsforretning

Den nye Volvo FH540 Aero er blandt andet leveret med:
  • Volvo Dynamisk Styring
  • Pilot Assist
  • Stor sikkerhedspakke
  • Komfort og avanceret teknologi

Bilen er solgt og leveret af Rasmus Vedel fra Volvo Truck Center Ringsted. 




© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

