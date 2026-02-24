Tre-akslet trækker er rullet til Sorø
Tirsdag 24. februar 2026 kl: 11:51Af: Redaktionen
Volvo Truck Center Ringsted har fornyligt leveret en ny trre-akslet Volvo FH540 Aero 6x2 trækker til Sorø Vognmandsforretning
Den nye Volvo FH540 Aero er blandt andet leveret med:
- Volvo Dynamisk Styring
- Pilot Assist
- Stor sikkerhedspakke
- Komfort og avanceret teknologi
Bilen er solgt og leveret af Rasmus Vedel fra Volvo Truck Center Ringsted.
