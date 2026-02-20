Et stærkere totalberedskab i Danmark er helt nødvendigt

Fredag 20. februar 2026 kl: 13:02

SVM-Regeringen vil styrke det danske totalberedskab og afsætte 1,2 milliarder kroner til blandt andet tiltag på energi og forsyning-, sundheds- og miljøområdet. Herudover vil regeringen lære af de øvrige nordiske lande, som blandt andet har nationale samarbejder om det maritime beredskab.









- Det er absolut nødvendigt, at vi nu laver en plan for, hvordan vi sikrer havmiljø, infrastruktur og forsyningskæder i tilfælde af kriser. Som vi ved flere lejligheder har gjort regeringen opmærksom på, så står vi i dansk skibsfart med en række kapaciteter, der kan bidrage. Dem håber jeg selvsagt, at man også indtænker i beredskabsplanerne fremadrettet, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier, Jacob K. Clasen.









For få uger siden offentliggjorde Danske Rederier syv konkrete anbefalinger til at styrke det danske totalforsvar. Dansk skibsfart har en række virksomheder, der kan spille en vigtig rolle i blandt andet transport, overvågning af de danske farvande, reparation af søkabler og anden kritisk infrastruktur samt deltagelse i havmiljøberedskabet i tilfælde af for eksempel olieforurening af indre danske farvande.









- Fredstid er forberedelsestid, og derfor bakker vi i Danske Rederier fuldtonet op om at styrke det civile beredskab. Planen fra regeringen i dag rummer en række helt rigtige tiltag. Jeg bliver bare samtidig nødt til at understrege, at vi i forvejen har en række kapaciteter i skibsfarten, som kan bringes i spil hurtigt og enkelt, siger Jacob K. Clasen og fortsætter:









- Det ville være tosset ikke at udnytte de dygtige virksomheder, der i forvejen færdes over og under overfladen i farvandene rundt om Danmark.









Danmark er blandt verdens ti største søfartsnationer. 80-90 procent af verdenshandlen sejles. 78 procent af forsyningerne til Danmark ankommer med skib. Meget af energi kommer via kabler og rørledninger, der ligger på eller under havbunden, og det samme gælder kommunikations- og datalinjer. Den danskflagede civile flåde er den tredje største i NATO.









Hos Danske Rederier, er konklusionen klar: Danmarks velstand, sikkerhed og samfundsrobusthed hænger uløseligt sammen med havet.









- Det maritime er ikke et nicheområde. Det er en væsentlig del af fundamentet for dansk samfundsrobusthed. Vi har kapaciteter, erfaringer, skibe, knowhow og folk, som ikke er tænkt systematisk ind i planen fra regeringen. Først og fremmest har dansk skibsfart viljen til - og ønsket om - at bidrage til Danmarks sikkerhed, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende i Danske Rederier.









