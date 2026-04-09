Producent af elektriske varebiler har stadig dieselbiler på programmet

Torsdag 9. april 2026 kl: 10:09

Af: Redaktionen Maxus Deliver 9 med diesel-drivline. (Foto: Maxus)

Ifølge Allan Hagelskjær, der er salgschef hos RSA Danmark, ønsker virksomheden at være til stede med relevante og konkurrencedygtige modeller, der passer til danske virksomheder.









- Vores opdaterede Deliver7 og vores Deliver9 L3H2 giver erhvervskunderne både fleksibilitet, prisfordel og stærke trækkapaciteter. Deliver7 kan trække op til 2.500 kg og Deliver9 op 2.800 kg, siger han og peger på, at virksomhederne får en pålidelig løsning med lang fabriksgaranti.









En opdateret version af Maxus Deliver7 er på vej fra fabrikken. Den er designet specifikt til det europæiske marked og kombinerer konkurrencedygtig pris med praktiske funktioner. Den tilbyder blandt andet anhængertræk på op til 2.500 kg og små opdateringer i udstyr. Både Maxus Deliver7 og Maxus Deliver9 leveres med fem års fabriksgaranti.









Den europæiske version af Maxus Deliver7 leveres med motor og konstruktion tilpasset EU-standarder, herunder Euro 6d-dieselmotor med 150 hk, hvilket sikrer både effektivitet og tilstrækkelig trækkraft.









Maxus Danmark fremhæver, at den opdaterede Deliver7 styrker mærkets samlede varebilsprogram og giver kunderne en fleksibel og økonomisk attraktiv løsning - både for dem, der ønsker elektrisk, og for dem, der har behov for diesel.









Om SAIC Maxus:

SAIC Maxus er en del af SAIC Motor - Kinas største børsnoterede bilproducent og verdens syvendestørste bilproducent

Maxus har specialiseret sig i produktion af lette erhvervskøretøjer som varevogne, pickupper og SUV'er, med særligt fokus på elektriske og brændstofeffektive løsninger. Maxus har været på det nordiske marked siden 2018





Om RSA:

RSA Danmark er importør af Maxus, JAC og KGM til Danmark, Grønland og Færøerne

RSA Danmark er en del af RSA, som er en nordeuropæisk bilimportør af personbiler og varevogne med hovedkontor i Norge, og øvrige afdelinger i Sverige, Finland, Island, Tyskland og Polen

RSA, der er en privatejet virksomhed med en historie, der går tilbage til 1936, har udviklet stærke brands på de nordeuropæiske markeder. RSA er importør for Suzuki, Isuzu, Maxus, BYD, JAC og KGM til Norge. RSA har opbygget et forhandlernetværk med over 300 forhandlere

