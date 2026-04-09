Affaldsvirksomheder inviterer inden for på deres anlæg

Torsdag 9. april 2026 kl: 13:15

På affaldssorteringsanlæggene suser plastemballager, gamle mælkekartoner og plastikposer forbi på et bånd, mens robotter med lynets hast scanner og sorterer i det affald, vi har sorteret i ti forskellige kategorier hjemme i husholdnigerne.









Men det er de færreste, der ved, hvad der sker med affaldet, når skraldebilen har hentet det. Derfor inviterer seks affaldsvirksomheder nu alle interesserede borgere på rundvisning.









Målet er at gøre det tydeligere for borgere, familier, skoleklasser med mere, at der gemmer sig værdifulde ressourcer i vores affald, når vi formår at sortere det på den rigtige måde. Samtidig er det også en mulighed for at komme helt tæt på den avancerede teknologi, der spiller en afgørende rolle i Danmarks grønne omstilling.









- Det, de fleste kender som affald, er i virkeligheden materialer, der bare venter på at blive genanvendt i nye produkter. Det kan være svært at forestille sig, derfor åbner vi nu op for rundvisninger, så danskerne kan opleve den grønne omstilling på nærmeste hold, siger Nina Nagskov Jørgensen, der er politisk chefkonsulent i ARI - Affalds- og Ressourceindustrien, som er den samlende aktør for affaldssorterings-virksomheder i Danmark.









- i Danmark forbruger vi ressourcer, som havde vi fire jordkloder til rådighed. Derfor er det afgørende for vores miljø og klima, at vi får maksimalt ud af de ressourcer, vi allerede har i brug, siger hun videre.









Rundvisningerne hos danske affaldssorteringsvirksomheder finder sted under den årligt tilbagevendende affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening står bag.









I Aalborg er det muligt at få en guidet rundvisning hos Verdis på Lundborgvej onsdag 15. og torsdag16. april. Begge dage er der rundvisning klokke 13 og klokken 15.









Det er nødvendigt at tilmelde sig efter princippet først til mølle. Tilmelding kan ske til en af de seks virksomheder, der driver anlæggene.









Rundvisningerne er gratis og oplagte for familier, folkeskoleklasser og nysgerrige voksne.









Affaldssorteringsvirksomheder med guidede rundvisninger i uge 16:

Verdis, Aalborg

Remondis, Ishøj syd for København

HJHansen, Odense

Meldgaard, Kolding

Stena Recycling, Tilst

ReSource Denmark, Esbjerg

