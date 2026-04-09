Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Tip-trailer har tvangsstyret bagerste aksel

Torsdag 9. april 2026 kl: 12:56
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg Hardox city tiptrailer med et rumindhold på 31 kubikmeter leveret til entreprenørvognmandsvirksomheden Lars Gravco A/S, der har hjemsted i Lystrup lidt nord for Aarhus

Om den nye tre-akslede Kel-Berg Hardox city tiptrailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst af finkornstål med stærke tværvanger og forstærkninger 
  • Cyklistværn i begge sider
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænk. Første aksel er med løftefunktion, mens aksel tvangstyret

Kasse-opbygning:
  • Kassen i Hardox 450-står i kantet plade
  • Kraftige forsmæksforstærkningsprofiler med 8 mm forsmæksplade
  • Kasse opbukket i plade med kraftig 12 mm bund
  • Sider opbygget i 8 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne
  • 600 mm høj nedfældbar stålbagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Plastikafdækning på underkøringskofanger
 
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst