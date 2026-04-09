Tip-trailer har tvangsstyret bagerste aksel
Torsdag 9. april 2026 kl: 12:56Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg Hardox city tiptrailer med et rumindhold på 31 kubikmeter leveret til entreprenørvognmandsvirksomheden Lars Gravco A/S, der har hjemsted i Lystrup lidt nord for Aarhus
Om den nye tre-akslede Kel-Berg Hardox city tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst af finkornstål med stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænk. Første aksel er med løftefunktion, mens aksel tvangstyret
Kasse-opbygning:
- Kassen i Hardox 450-står i kantet plade
- Kraftige forsmæksforstærkningsprofiler med 8 mm forsmæksplade
- Kasse opbukket i plade med kraftig 12 mm bund
- Sider opbygget i 8 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne
- 600 mm høj nedfældbar stålbagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Plastikafdækning på underkøringskofanger
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
