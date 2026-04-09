Tip-trailer har tvangsstyret bagerste aksel

Torsdag 9. april 2026 kl: 12:56

Om den nye tre-akslede Kel-Berg Hardox city tiptrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst af finkornstål med stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænk. Første aksel er med løftefunktion, mens aksel tvangstyret





Kasse-opbygning:

Kassen i Hardox 450-står i kantet plade

Kraftige forsmæksforstærkningsprofiler med 8 mm forsmæksplade

Kasse opbukket i plade med kraftig 12 mm bund

Sider opbygget i 8 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne

600 mm høj nedfældbar stålbagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Plastikafdækning på underkøringskofanger

Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





