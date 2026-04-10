Direktør forlader autotransportør efter halvandet år

Fredag 10. april 2026 kl: 12:10

Jens Nordestgaard Andersen konstaterer på sin Linkedin-profil, at han desværre må desværre konstatere, at bestyrelsen og han ser forskelligt på hans tilgang til, hvordan lagte planer følges og målsætninger indfries, hvilket har betydet, at han har måttet forlade sin post som administrerende direktør.









Lidt fra Dansk Auto Logik A/S seneste årsrapport for 2024/2025:





I ledelsesberetningen kan man blandt andet læse:





Resultatet for 2024/25 har været lidt højere end estimeret i regnskabet for 2023/24. Resultatet var i seneste regnskab estimeret til 39-47 millioner kroner efter skat. Resultatet i 2024/25 anses som værende meget tilfredsstillende. Året har været præget af væsentligt højere aktivitet end forventet i både Sverige og Danmark. Det har især været på områderne for transport og terminalydelser, at der har været ekstraordinært travlt. Alle forretningsområder har dermed bidraget til det forbedrede resultat.









Tal fra årsrapporten 2024/2025, der blev afsluttet 30. juni 2025:





Dansk Auto Logik A/S - Hovedtal

2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 Resultat









Nettoomsætning 558.999 531.087 444.520 391.312 436.621 Bruttofortjeneste 107.812 110.290 75.492 49.435 85.759 Resultat af primær drift 67.784 73.511 45.000 21.096 53.829 Resultat af finansielle poster -2.353 -805 1.964 -392 2.155 Årets resultat 50.657 56.174 37.131 18.000 46.014











Balance









Balancesum 539.153 517.746 448.452 423.923 473.827 Investeringer i materielle anlægsaktiver 93.376 72.271 5.714 70.267 487 Egenkapital 359.733 360.054 303.927 278.416 350.329











Antal medarbejdere 333 321 278 259 267











Nøgletal









Bruttomargin 19,3 % 20,8 % 17,0 % 12,6 % 19,6 % Overskudsgrad 12,1 % 13,8 % 10,1 % 5,4 % 12,3 % Afkastningsgrad 12,6 % 14,2 % 10,0 % 5,0 % 11,4 % Soliditetsgrad 66,7 % 69,5 % 67,8 % 65,7 % 73,9 % Egenkapitalforrentning 14,1 % 16,9 % 12,8 % 5,7 % 13,5 %

