Direktør forlader autotransportør efter halvandet år

Fredag 10. april 2026 kl: 12:10
Af: Jesper Christensen

- Jeg er stoppet som CEO hos Dansk Auto Logik A/S, hvor jeg siden september 2024 har stået i spidsen for ledelsen samt de opgaver, der har været toppriortet for bestyrelsen. Sådan skriver Jens Nordestgaard Andersen på sin profil på Linkedin. Hans efterfølger på posten er Lars Vestergaard, som kom til Dansk Auto Logik A/S som driftschef i 2016, og som siden 2021 har haft titel af driftsdirektør

Jens Nordestgaard Andersen konstaterer på sin Linkedin-profil, at han desværre må desværre konstatere, at bestyrelsen og han ser forskelligt på hans tilgang til, hvordan lagte planer følges og målsætninger indfries, hvilket har betydet, at han har måttet forlade sin post som administrerende direktør.


Lidt fra Dansk Auto Logik A/S seneste årsrapport for 2024/2025:

I ledelsesberetningen kan man blandt andet læse:

Resultatet for 2024/25 har været lidt højere end estimeret i regnskabet for 2023/24. Resultatet var i seneste regnskab estimeret til 39-47 millioner kroner efter skat. Resultatet i 2024/25 anses som værende meget tilfredsstillende. Året har været præget af væsentligt højere aktivitet end forventet i både Sverige og Danmark. Det har især været på områderne for transport og terminalydelser, at der har været ekstraordinært travlt. Alle forretningsområder har dermed bidraget til det forbedrede resultat.


Tal fra årsrapporten 2024/2025, der blev afsluttet 30. juni 2025:

Dansk Auto Logik A/S - Hovedtal


2024/25

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

Resultat






Nettoomsætning

558.999

531.087

444.520

391.312

436.621

Bruttofortjeneste

107.812

110.290

75.492

49.435

85.759

Resultat af primær drift

67.784

73.511

45.000

21.096

53.829

Resultat af finansielle poster

-2.353

-805

1.964

-392

2.155

Årets resultat

50.657

56.174

37.131

18.000

46.014







Balance






Balancesum

539.153

517.746

448.452

423.923

473.827

Investeringer i materielle anlægsaktiver

93.376

72.271

5.714

70.267

487

Egenkapital

359.733

360.054

303.927

278.416

350.329







Antal medarbejdere

333

321

278

259

267







Nøgletal






Bruttomargin

19,3 %

20,8 %

17,0 %

12,6 %

19,6 %

Overskudsgrad

12,1 %

13,8 %

10,1 %

5,4 %

12,3 %

Afkastningsgrad

12,6 %

14,2 %

10,0 %

5,0 %

11,4 %

Soliditetsgrad

66,7 %

69,5 %

67,8 %

65,7 %

73,9 %

Egenkapitalforrentning

14,1 %

16,9 %

12,8 %

5,7 %

13,5 %




