Direktør forlader autotransportør efter halvandet år
- Jeg er stoppet som CEO hos Dansk Auto Logik A/S, hvor jeg siden september 2024 har stået i spidsen for ledelsen samt de opgaver, der har været toppriortet for bestyrelsen. Sådan skriver Jens Nordestgaard Andersen på sin profil på Linkedin. Hans efterfølger på posten er Lars Vestergaard, som kom til Dansk Auto Logik A/S som driftschef i 2016, og som siden 2021 har haft titel af driftsdirektør
Dansk Auto Logik A/S - Hovedtal
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
Resultat
Nettoomsætning
558.999
531.087
444.520
391.312
436.621
Bruttofortjeneste
107.812
110.290
75.492
49.435
85.759
Resultat af primær drift
67.784
73.511
45.000
21.096
53.829
Resultat af finansielle poster
-2.353
-805
1.964
-392
2.155
Årets resultat
50.657
56.174
37.131
18.000
46.014
Balance
Balancesum
539.153
517.746
448.452
423.923
473.827
Investeringer i materielle anlægsaktiver
93.376
72.271
5.714
70.267
487
Egenkapital
359.733
360.054
303.927
278.416
350.329
Antal medarbejdere
333
321
278
259
267
Nøgletal
Bruttomargin
19,3 %
20,8 %
17,0 %
12,6 %
19,6 %
Overskudsgrad
12,1 %
13,8 %
10,1 %
5,4 %
12,3 %
Afkastningsgrad
12,6 %
14,2 %
10,0 %
5,0 %
11,4 %
Soliditetsgrad
66,7 %
69,5 %
67,8 %
65,7 %
73,9 %
Egenkapitalforrentning
14,1 %
16,9 %
12,8 %
5,7 %
13,5 %
