Tiptrailer med fire aksler rummer 40 kubikmeter
Torsdag 19. februar 2026 kl: 13:59Af: Redaktionen
Demstrup Autotransport-Preben Hansen ApS, der har hjemsted i Kjellerup mellem Silkeborg og Viborg, har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg tiptrailer med automatisk Eco-Top rullepressening monteret på kassen der har et rumindhold på 40 kubikmeter
Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede akslet med tromlebremser, hvor første og fjerde aksel er med løftefunktion, og hvor fjerde aksel også er selvstyrende
- Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil
Kasse-opbygning:
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning
- Bund i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet. Bunden er eklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Siderne er beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000
- Underkøringskofanger med plastikafdækning
- Stigebeslag i venstre side med en tre-meter stige
- Kost- og skovlebeslag i venstre side
- Alcoa Dura-Bright alu-fælge
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
