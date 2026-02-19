Tiptrailer med fire aksler rummer 40 kubikmeter

Torsdag 19. februar 2026 kl: 13:59

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede akslet med tromlebremser, hvor første og fjerde aksel er med løftefunktion, og hvor fjerde aksel også er selvstyrende

Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Bund i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet. Bunden er eklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Siderne er beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000

Underkøringskofanger med plastikafdækning

Stigebeslag i venstre side med en tre-meter stige

Kost- og skovlebeslag i venstre side

Alcoa Dura-Bright alu-fælge

Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

