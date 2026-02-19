Fyraftensmøde sætter fokus på grøn omstilling af servicetrafikken

Torsdag 19. februar 2026 kl: 13:36

Servicetrafikken er med i den grønne omstilling, og det kræver tæt samspil mellem kommuner, regioner og operatører.









Det er baggrunden for, at TØF inviterer til et fagligt arrangement med fokus på konkrete erfaringer fra praksis og en åben drøftelse af, hvordan de involverede parter i fællesskab kan sikre en realistisk og bæredygtig omstilling.









På programmet står blandt andet:

Grøn omstilling af taxibranchen

Erfaringer med el-liftbusser (DITO-Bus)

Omstilling af turist- og minibusser - hvor langt er branchen, og hvordan kan kommunerne bedst understøtte udviklingen?





Mødet finder sted tirsdag 10. marts klokken 15.00 - 17.00 hos Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Borups Allé 177, 2400 København NV









her: Interesserede kan læse mere og tilmelde sig





