Fire-akslet tip-trailer kan rummer 65 kubikmeter

Mandag 2. februar 2026 kl: 13:31

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tiptrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er selvstyrende, mens fjerde aksel er både selvstyrende om med løftefunktion

Rustfri værktøjskasse i venstre side

Kost- og skovlebeslag i venstre side

Stigebeslag i venstre side inklusiv stige på tre meter

Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen

Lufttilsluttning bagerst på chassiset i venstre side inklusiv luftslange og luftpistol

Bakkamera MXN80C med lukkeklap monteret i bagenden





Kasse-opbygning:

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade

Udvendig, tophængt bagklap med kornlem og pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder





Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Lidt om Ølsted & Allested Vognmandsforretning:

Ølsted & Allested Vognmandsforretning, der blev etableret i 1917 og i dag drives af fjerde generation, råder over 15 lastbiler, hvoraf cirka halvdelen er monteret med suge/blæseanlæg til eksempelvis kørsel med korn, foder og ærter. Virksomheden også har to faste afgange om dagen for midt- og sydfynske gartnerier til blomstereksportørerne i Odense. Ølsted & Allested Vognmandsforretning råder også over lastbiler med kran og tilbyder også transport af containere.









