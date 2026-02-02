Fire-akslet tip-trailer kan rummer 65 kubikmeter
Mandag 2. februar 2026 kl: 13:31Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg tiptrailer til Ølsted & Allested Vognmandsforretning på Fyn. Tiptraileren, der kan rumme 65 kubikmeter, er leveret med automatisk Eco-Top rullepresenning med stormsikring og har kornlem i den tophængte bagklap
Om den nye fire-akslede Kel-Berg tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er selvstyrende, mens fjerde aksel er både selvstyrende om med løftefunktion
- Rustfri værktøjskasse i venstre side
- Kost- og skovlebeslag i venstre side
- Stigebeslag i venstre side inklusiv stige på tre meter
- Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen
- Lufttilsluttning bagerst på chassiset i venstre side inklusiv luftslange og luftpistol
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap monteret i bagenden
Kasse-opbygning:
- Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade
- Udvendig, tophængt bagklap med kornlem og pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder
Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Ølsted & Allested Vognmandsforretning:
Ølsted & Allested Vognmandsforretning, der blev etableret i 1917 og i dag drives af fjerde generation, råder over 15 lastbiler, hvoraf cirka halvdelen er monteret med suge/blæseanlæg til eksempelvis kørsel med korn, foder og ærter. Virksomheden også har to faste afgange om dagen for midt- og sydfynske gartnerier til blomstereksportørerne i Odense. Ølsted & Allested Vognmandsforretning råder også over lastbiler med kran og tilbyder også transport af containere.
