Fire-akslet tip-trailer kan rummer 65 kubikmeter

Mandag 2. februar 2026 kl: 13:31
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg tiptrailer til Ølsted & Allested Vognmandsforretning på Fyn. Tiptraileren, der kan rumme 65 kubikmeter, er leveret med automatisk Eco-Top rullepresenning med stormsikring og har kornlem i den tophængte bagklap

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tiptrailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er selvstyrende, mens fjerde aksel er både selvstyrende om med løftefunktion
  • Rustfri værktøjskasse i venstre side
  • Kost- og skovlebeslag i venstre side
  • Stigebeslag i venstre side inklusiv stige på tre meter
  • Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen
  • Lufttilsluttning bagerst på chassiset i venstre side inklusiv luftslange og luftpistol
  • Bakkamera MXN80C med lukkeklap monteret i bagenden

Kasse-opbygning:
  • Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade
  • Udvendig, tophængt bagklap med kornlem og pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
  • Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder

Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

 
Lidt om Ølsted & Allested Vognmandsforretning:
Ølsted & Allested Vognmandsforretning, der blev etableret i 1917 og i dag drives af fjerde generation, råder over 15 lastbiler, hvoraf cirka halvdelen er monteret med suge/blæseanlæg til eksempelvis kørsel med korn, foder og ærter. Virksomheden også har to faste afgange om dagen for midt- og sydfynske gartnerier til blomstereksportørerne i Odense. Ølsted & Allested Vognmandsforretning råder også over lastbiler med kran og tilbyder også transport af containere.





