Onsdag er flagdag på busser i København

Tirsdag 30. september 2025 kl: 15:07

Der flages på udvalgte buslinjer, som kører i de områder, hvor stats- og regeringscheferne vil opholde sig i København - herunder omkring Christiansborg og ved Amalienborg.









- I Movia er vi glade for at støtte op om de store begivenheder, som finder sted i landet. Det er derfor glædeligt, at vi kan være med til at fejre EU-topmøde i København, når vores busser transporterer passagerer rundt i byen, siger Stine Sander, der er direktør for kunder og kommunikation i Movia.









Onsdag 1. oktober flages med EU-flag på linjerne 2A, 5C, 7A, 8A, 11, 17, 23, 26, 31, 33, 34, 37, 68, 77 og 250S.





Busserne flager på officielle flagdage samt andre mærkedage

