Brolægger lægger ud med en ny fire-akslet forvogn med kroghejs

Tirsdag 30. september 2025 kl: 10:47

Brolægning Sjælland ApS havde brug for en ny fire-akslet krogbil - og det skulle være med hurtig levering, og det fik de. Den nye lastbil blev vist frem på messen ”Volvo dage DK 2025” en fredag og leveret til Brolægning Sjælland ApS den følgende torsdag - med ekstralygter, blitz, Walkie og vejafgiftsboks monteret i mellemtiden. Brolægning Sjælland ApS havde brug for en ny fire-akslet krogbil - og det skulle være med hurtig levering, og det fik de. Den nye lastbil blev vist frem på messen ”Volvo dage DK 2025” en fredag og leveret til Brolægning Sjælland ApS den følgende torsdag - med ekstralygter, blitz, Walkie og vejafgiftsboks monteret i mellemtiden.









Den nye fire-akslede Volvo FM 500 er blandt andet leveret med:

I-See

I-Cruise fartpilot

Volvo Dynamisk Styring

Drive-pakke

Informationspakke

Robust trim - læderindtræk

DAB-radio

Svensk lyspakke ”Work on road”

VBG 795V-træk

Ekstra tryklufttank

30-liter køleskab under køjen

Fuld LED belysning





Derudover er lastbilen udstyret med Volvo Connect-abonnementerne, Chaufførtider, Brændstof og miljø og My Truck.









Den nye Volvo FM, der er finansieret via Volvo Finans, er opbygget på Volvo Trucks' fabrik i Göteborg med et HIAB Ultima HI24S-37 Kroghejs, som er lakeret i bilens chassisfarve og har HIAB Performance-pakken med hurtig tip og sænkningsfunktion samt bevægelsesdæmpning ved aflæsning og automatisk sekvensstyring. HIAB's anden generation PLC manøvrebetjening er monteret ved gearvælger. På chassisrammen er der monteret en AKA Danbox-værktøjskasse.





Lastbilen er solgt og leveret af salgskonsulent Alex Berg fra Volvo Truck Center i Hillerød.

