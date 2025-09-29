Pakkebud blev truet på livet

Mandag 29. september 2025 kl: 15:09

Pakkebuddet forklarede politiet, at han søndag morgen omkring klokken halv seks havde været ude og levere en pakke på en adresse i Mørkøv. Buddet havde lagt pakken på måtten ved hoveddøren, som samtidig blev åbnet af en mand, som begyndte at råbe af buddet.









Buddet gik hen til sin bil, da han bemærkede, at beboeren kom ud af huset med en geværlignende genstand i hænderne. Buddet kørte fra stedet og fra den truende mand. Politiet kom frem til adressen efter at have modtaget anmeldelsen. Mandens adresse blev ransaget af politiet, og i den forbindelse beslaglagde politiet et våben - og anholdt en mand og en kvinde blev anholdt, som efterfølgende blev afhørt. Manden, der er blevet sigtet for trusler på livet, blev løsladt efter endt afhøring. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at manden kan forvente at høre mere til sagen på et senere tidspunkt.





