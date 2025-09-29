Pakkebud blev truet på livet
Mandag 29. september 2025 kl: 15:09Af: Redaktionen
Midt- og Vestsjællands Politi skriver i sin døgnrapport for weekenden, at det søndag fik en anmeldelse om, at et pakkebud tidligt søndag morgen var blevet truet med en geværlignende genstand, da han havde afleveret en pakke på en adresse i Mørkøv mellem Holbæk og Kalundborg
Pakkebuddet forklarede politiet, at han søndag morgen omkring klokken halv seks havde været ude og levere en pakke på en adresse i Mørkøv. Buddet havde lagt pakken på måtten ved hoveddøren, som samtidig blev åbnet af en mand, som begyndte at råbe af buddet.
Buddet gik hen til sin bil, da han bemærkede, at beboeren kom ud af huset med en geværlignende genstand i hænderne. Buddet kørte fra stedet og fra den truende mand. Politiet kom frem til adressen efter at have modtaget anmeldelsen. Mandens adresse blev ransaget af politiet, og i den forbindelse beslaglagde politiet et våben - og anholdt en mand og en kvinde blev anholdt, som efterfølgende blev afhørt. Manden, der er blevet sigtet for trusler på livet, blev løsladt efter endt afhøring. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at manden kan forvente at høre mere til sagen på et senere tidspunkt.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Pakkebud blev truet på livet
- Havneoperationer i Liepāja i Letland kan komme på svenske hænder
- Gravemaskine fyldte for meget i højden
- Færgerederi skal drive ro/pax-terminal de næste 50 år
- Fredag 26. september 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Landbrugsvirksomhed hentede to nye fire-akslede tip-trailere i Hedensted
- Uddannelseskonsulent skal arbejde med tiltrækning, trivsel og tilknytning
- Fragtmænd får ny it-direktør
- Vognmand i Ishøj hentede ny citytrailer hjem fra Jylland
- Udenlandsk lastbilchauffør måtte slippe 1.500 kroner og bidrage til Offerfonden
- Motorvejsbro ved Horsens blive revet ned i weekenden
- Flådestyringssystem åbner for adgang til realtidsdata fra lastbiler og busser - uden eftermontering
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!