Gravemaskine fyldte for meget i højden

Mandag 29. september 2025 kl: 12:37

På trods af, at gravemaskinen havde ramt broen, havde lastbilchauffører fortsat sin kørsel.









Politiet oplyser, at brandvæsnet og Banedanmark besigtigede broen og konstaterede, at den ikke havde taget skade. Chaufføren, en 36-årig mand, blev senere fundet af politiet i Slagelse.

