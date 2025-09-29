Gravemaskine fyldte for meget i højden
Mandag 29. september 2025 kl: 12:37Af: Redaktionen
Fredag lidt efter klokken 18 fin Midt- og Vestsjællands Politi en melding om, at en lastbil var kommet kørende ad Høng Landevej med en gravemaskine på ladet. Gravemaskinen ragede så højt op, at den ramte en bro over vejen i nærheden af Høng
På trods af, at gravemaskinen havde ramt broen, havde lastbilchauffører fortsat sin kørsel.
Politiet oplyser, at brandvæsnet og Banedanmark besigtigede broen og konstaterede, at den ikke havde taget skade. Chaufføren, en 36-årig mand, blev senere fundet af politiet i Slagelse.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Pakkebud blev truet på livet
- Havneoperationer i Liepāja i Letland kan komme på svenske hænder
- Gravemaskine fyldte for meget i højden
- Færgerederi skal drive ro/pax-terminal de næste 50 år
- Fredag 26. september 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Landbrugsvirksomhed hentede to nye fire-akslede tip-trailere i Hedensted
- Uddannelseskonsulent skal arbejde med tiltrækning, trivsel og tilknytning
- Fragtmænd får ny it-direktør
- Vognmand i Ishøj hentede ny citytrailer hjem fra Jylland
- Udenlandsk lastbilchauffør måtte slippe 1.500 kroner og bidrage til Offerfonden
- Motorvejsbro ved Horsens blive revet ned i weekenden
- Flådestyringssystem åbner for adgang til realtidsdata fra lastbiler og busser - uden eftermontering
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!