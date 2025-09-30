Indkøb af letbanetog bliver udbudt igen

Tirsdag 30. september 2025 kl: 08:58

- Det er en ren juridisk øvelse. Når vi ændrer så meget i et udbud, som vi har tænkt os at gøre, er vi nødt til at udbyde det igen, sådan er reglerne, siger Michael Borre, der er administrerende direktør hos Aarhus Letbane.









Beslutningen om at genudbyde indkøbet af nye letbanetog, der skal øge kapaciteten, skyldes en række justeringer, som Aarhus Letbane betegner som nødvendige for at sikre, at de kommende tog lever op til Letbanens behov.









- Vi er blevet klogere undervejs i processen og har set, at der er behov for en række opdateringer af udbudsmaterialet. Det handler blandt andet om at sikre, at vi får de helt rigtige tog, der passer til Aarhus Letbane og fremtidens passagerer, fremhæver Michael Borre.









Aarhus Letbane håber at have en underskrevet kontrakt inden årets udgang. Den nye tidsplan betyder en mindre forsinkelse på cirka en måned.









- Det er en stor opgave med mange facetter og ubekendte. Derfor er det vigtigt, at vi tager os tid til at gøre det rigtigt. Det giver den bedste løsning for både os og for de passagerer, der i fremtiden får glæde af de nye tog, siger Michael Borre.

