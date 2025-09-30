Klik venligst



Sikkerhedstest giver fem stjerne til to tyske og to svensk lastbilmodeller

Tirsdag 30. september 2025 kl: 13:28
Af: Jesper Christensen

Euro NCAP har for andet år testet tunge lastbilers sikkerhed og uddelt stjerne ud fra, hvordan lastbilerne klagede sig på tre punkter - sikker kørsel, forebyggelse af ulykker og sikkerhed efter en ulykke

Euro NCAP 2025-test gav den tre-akslede forvogn DAF XF 6x2 tre stjerner, mens en tilsvarende tre-akslet forvogn fra MAN - en MAN TGX 6x2 - fik tre stjerne.


En to-akslet Actros-trækker og en tre-akslede Actros-forvogn fra Mercedes-Benz fik fem stjerner, mens en to-akslet Actros F-trækker, en tre-akslet Actros F-forvogn fik fire stjerner. Det samme fik en to-akslet Actros L-trækker og en tre-akslet Actros L-forvogn.


En to-akslet Renault T-trækker og en tre-akslet Renault T-forvogn opnåede også fire stjerner. 


En to-akslet Scania G-trækker, en to-akslet Scania R-trækker og tre-aklslet Scania R-forvogn fra svenske Scania opnåede tilsvarende fire stjerner.


Den anden svenske lastbilproducent, Volvo Trucks, kan så glæde sig over, at de to tunge lastbilmodeller, som Euro NCAP testede i år - en tre-aklet Volvo FH Aero-forvogn og tre-akelt Volvo FM-forvogn - begge opnåede fem stjerner.


Interesserede kan finde flere informationer om Euro NCAP's 2025-test af tunge lastbiler her:

Euro NCAP 2025 - Test af tunge lastbiler

Model 

Safe 

Driving

Crash Avoidance

Post Crash Safety

Antal stjerner

DAF XF - 6x2 forvogn

85 procent

35 procent

80 procent

3

MAN TGX - 6x2 forvogn

56 procent

60 procent

80 procent

3

Mercedes-Benz Actros - 4x2 trækker

90 procent

78 procent

80 procent

5

Mercedes-Benz Actros - 6x2 forvogn

90 procent

78 procent

80 procent

5

Mercedes-Benz Actros F - 4x2 trækker

80 procent

78 procent

80 procent

4

Mercedes-Benz Actros F - 6x2 forvogn

80 procent

78 procent

80 procent

4

Mercedes-Benz Actros L - 4x2 trækker

74 procent

78 procent

80 procent

4

Mercedes-Benz Actros L - 6x2 forvogn

74 procent

78 procent

80 procent

4

Renault Trucks T - 4x2 trækker

72 procent

76 procent

80 procent

4

Renault Trucks T - 6x2 forvogn

72 procent

76 procent

80 procent

4

Scania G-serie - 6x2 forvogn

71 procent

62 procent

80 procent

4

Scania R-serie - 4x2 trækker

67 procent

63 procent

80 procent

4

Scania R-serie - 6x2 forvogn

67 procent

63 procent

80 procent

4

Volvo FH Aero - 6x2 forvogn

80 procent

85 procent

80 procent

5

Volvo FM - 6x2 forvogn

90 procent

85 procent

80 procent

5

(Kilde: Euro NCAP)




