- Sikkerhedstest giver fem stjerne til to tyske og to svensk lastbilmodeller

Tirsdag 30. september 2025 kl: 13:28

Euro NCAP 2025-test gav den tre-akslede forvogn DAF XF 6x2 tre stjerner, mens en tilsvarende tre-akslet forvogn fra MAN - en MAN TGX 6x2 - fik tre stjerne.









En to-akslet Actros-trækker og en tre-akslede Actros-forvogn fra Mercedes-Benz fik fem stjerner, mens en to-akslet Actros F-trækker, en tre-akslet Actros F-forvogn fik fire stjerner. Det samme fik en to-akslet Actros L-trækker og en tre-akslet Actros L-forvogn.









En to-akslet Renault T-trækker og en tre-akslet Renault T-forvogn opnåede også fire stjerner.









En to-akslet Scania G-trækker, en to-akslet Scania R-trækker og tre-aklslet Scania R-forvogn fra svenske Scania opnåede tilsvarende fire stjerner.









Den anden svenske lastbilproducent, Volvo Trucks, kan så glæde sig over, at de to tunge lastbilmodeller, som Euro NCAP testede i år - en tre-aklet Volvo FH Aero-forvogn og tre-akelt Volvo FM-forvogn - begge opnåede fem stjerner.









her: Interesserede kan finde flere informationer om Euro NCAP's 2025-test af tunge lastbiler



