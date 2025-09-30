Sikkerhedstest giver fem stjerne til to tyske og to svensk lastbilmodeller
Euro NCAP har for andet år testet tunge lastbilers sikkerhed og uddelt stjerne ud fra, hvordan lastbilerne klagede sig på tre punkter - sikker kørsel, forebyggelse af ulykker og sikkerhed efter en ulykke
Euro NCAP 2025 - Test af tunge lastbiler
Model
Safe
Driving
Crash Avoidance
Post Crash Safety
Antal stjerner
DAF XF - 6x2 forvogn
85 procent
35 procent
80 procent
3
MAN TGX - 6x2 forvogn
56 procent
60 procent
80 procent
3
Mercedes-Benz Actros - 4x2 trækker
90 procent
78 procent
80 procent
5
Mercedes-Benz Actros - 6x2 forvogn
90 procent
78 procent
80 procent
5
Mercedes-Benz Actros F - 4x2 trækker
80 procent
78 procent
80 procent
4
Mercedes-Benz Actros F - 6x2 forvogn
80 procent
78 procent
80 procent
4
Mercedes-Benz Actros L - 4x2 trækker
74 procent
78 procent
80 procent
4
Mercedes-Benz Actros L - 6x2 forvogn
74 procent
78 procent
80 procent
4
Renault Trucks T - 4x2 trækker
72 procent
76 procent
80 procent
4
Renault Trucks T - 6x2 forvogn
72 procent
76 procent
80 procent
4
Scania G-serie - 6x2 forvogn
71 procent
62 procent
80 procent
4
Scania R-serie - 4x2 trækker
67 procent
63 procent
80 procent
4
Scania R-serie - 6x2 forvogn
67 procent
63 procent
80 procent
4
Volvo FH Aero - 6x2 forvogn
80 procent
85 procent
80 procent
5
Volvo FM - 6x2 forvogn
90 procent
85 procent
80 procent
5
(Kilde: Euro NCAP)
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Danmarks største erhvervshavn skruer på for forventningerne
- Sikkerhedstest giver fem stjerne til to tyske og to svensk lastbilmodeller
- Brolægger lægger ud med en ny fire-akslet forvogn med kroghejs
- Lastbil i soloulykke spærrede hovedvej
- Pakkebud blev truet på livet
- Havneoperationer i Liepāja i Letland kan komme på svenske hænder
- Gravemaskine fyldte for meget i højden
- Færgerederi skal drive ro/pax-terminal de næste 50 år
- Fredag 26. september 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Landbrugsvirksomhed hentede to nye fire-akslede tip-trailere i Hedensted
- Uddannelseskonsulent skal arbejde med tiltrækning, trivsel og tilknytning
- Fragtmænd får ny it-direktør
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!