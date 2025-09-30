Udenlandske busselskaber omgår momsreglerne

SKATTESTYRELSEN EFTER KONTROL:

Tirsdag 30. september 2025 kl: 13:50

På en enkelt dag i København kontrollerede medarbejdere fra Skattestyrelsen 25 udenlandske turistbusser fordelt på 19 forskellige busselskaber. 10 ud af de 19 selskaber var ikke momsregistreret på kontroltidspunktet.









Dermed kunne Skattestyrelsen konstatere, at andelen af busser, hvor der blev konstateret manglende momsregistrering, var den højeste siden den første kontrolaktion rettet mod udenlandske turistbusser blev gennemført i 2018.









Kontrolresultatet ærgrer underdirektør i Skattestyrelsen Rasmus Winther Borup. En tilsvarende kontrol i 2023 viste ellers, at flere udenlandske turistbusser var blevet bedre til at huske den dansk momsregistrering.









- Vi kan konstatere, at det desværre stadig er nødvendigt at gøre nogle udenlandske busselskaber opmærksomme på, at de skal betale moms, når de kører med turister i Danmark. Vores nye kontrol denne sommer viser, at der er selskaber der ikke lever op til de danske momsregler, og derfor er det vigtigt, at vi holder skarpt øje med området, siger Rasmus Winther Borup.









Ønsker lige vilkår i busbranchen

Rasmus Winther Borup forklarer, at behovet for kontrol og opfølgning skal sikre, at danske og udenlandske busselskaber kører på lige vilkår.









- Vores indsats handler ikke kun om at sikre registrering og momsbetaling. Den handler også om at skabe fair konkurrence og sikre, at alle aktører spiller efter de samme regler. Når vi opdager, at udenlandske selskaber ikke lever op til reglerne, så rådgiver vi dem i, hvordan de lader sig registrere. På den måde bidrager vores indsats med at kontrollere og vejlede til mere lige vilkår i branchen, siger han.









Rasmus Winther Borup understreger, at Skattestyrelsen også har mulighed for at udstede dagbøder, hvis de udenlandske busselskaber ikke er momsregistrerede.









Skattestyrelsen vil efter kontrollen kontakte de selskaber, der ikke var momsregistrerede med henblik på at få dem registreret korrekt. Det samlede antal momsregistrerede udenlandske busselskaber inden kontrolaktionen udgjorde 1.174.









Fakta om kontrollen:

Udenlandske busselskaber skal være momsregistreret i Danmark, når de kører med turister her i landet. Det sker for at sikre, at de konkurrerer på lige fod med danske busselskaber

Ved årets kontrolaktion var 52,6 procent af de kontrollerede selskaber ikke registreret

Skattestyrelsen følger op med sagsbehandling og vejledning af de berørte udenlandske busselskaber

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.