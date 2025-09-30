Basiskort er på vej i busser og tog

Tirsdag 30. september 2025 kl: 09:31

Basiskortet er et alternativ til dem, der ikke har mulighed for eller ikke ønsker at bruge en app, når de rejser. Kortet, der bliver introduceret i løbet af 2026, giver 100 procent anonymitet og sikkerhed for dem, der er utrygge ved digitale løsninger.









Samme med basiskortet lancerer trafikselskaber og togoperatører også nye gule skærmlæsere, hvor man tjekker ind og ud af busser og på stationer.









Nogle har måske opdaget de nye gule standere, hvor de første er blevet sat op her i sensommeren i udvalgte Midttrafik- og Moviabusser og på enkelte togstationer. De kan også ses i Metroen, men de er ikke taget i brug endnu. Det sker først i starten af næste år, hvor de gule skærmlæsere og det nye Basiskort ventes at være klar til brug i hele landet.









Lidt om forskellen på Rejsekort og Basiskort:

Med Basiskort skal man checke ind, hver gang man står på, og checke ud, hver gang man står af. Det gælder også ved skift undervejs, selv hvis turen fortsætter med samme type transportmiddel

Der er kun én slags Checkpunkt. De nye gule Checkpunkter skal man bruge til både at checke ind og checke ud på

Basiskort skal ikke tankes op. I stedet bliver ens betalinger samlet og trukket én gang dagligt fra det betalingskort, man skal knytte til ens Basiskort. Prisen vises derfor ikke på kortlæseren. Man vil dagligt få en kvittering på e-mail, og man kan også altid få overblik over ens rejser og betalinger på selvbetjeningen på web-siden mit.rejsekort.dk





Interesserede kan læse mere om det nye Basiskort her:









