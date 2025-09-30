Lastbil i soloulykke spærrede hovedvej
Tirsdag 30. september 2025 kl: 10:12Af: Redaktionen
Ved ni-tiden mandag formiddag skete der ifølge Midt- og Vestsjællands Politi et uheld med et vogntog i T-krydset, hvor Hvalsøvej møder Hovedvejen i Osted ved Lejre sydvest for Roskilde
Chaufføren - en 26-årige mand fra Nordjylland - kom kørende ad Hovedvejen i sin lastbil med påhængsvogn og skulle ind ad Hvalsøvej i Osted. Påhængsvognen, der var lastet med gipsplader, væltede under manøvren, mens forvognen blev stående.
Lasten af gipsplader - ca. 32 ton, hvor en del var lastet på påhængsvognen - gjorde bjærgningsarbejdet omfattende, og Hvalsøvej var derfor spærret i adskillige timer, mens oprydningen stod på.
Chaufføren blev kørt til tjek på skadestuen i ambulance, men var ikke kommet noget til.
Politiet optog rapport og underrettede Vejdirektoratet om et beskadiget vejskilt.
