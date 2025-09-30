Klik venligst



Lastbil i soloulykke spærrede hovedvej

Tirsdag 30. september 2025 kl: 10:12
Af: Redaktionen

Ved ni-tiden mandag formiddag skete der ifølge Midt- og Vestsjællands Politi et uheld med et vogntog i T-krydset, hvor Hvalsøvej møder Hovedvejen i Osted ved Lejre sydvest for Roskilde

Chaufføren - en 26-årige mand fra Nordjylland - kom kørende ad Hovedvejen i sin lastbil med påhængsvogn og skulle ind ad Hvalsøvej i Osted. Påhængsvognen, der var lastet med gipsplader, væltede under manøvren, mens forvognen blev stående.


Lasten af gipsplader - ca. 32 ton, hvor en del var lastet på påhængsvognen - gjorde bjærgningsarbejdet omfattende, og Hvalsøvej var derfor spærret i adskillige timer, mens oprydningen stod på. 


Chaufføren blev kørt til tjek på skadestuen i ambulance, men var ikke kommet noget til.


Politiet optog rapport og underrettede Vejdirektoratet om et beskadiget vejskilt.





