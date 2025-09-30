Lastbil i soloulykke spærrede hovedvej

Tirsdag 30. september 2025 kl: 10:12

Chaufføren - en 26-årige mand fra Nordjylland - kom kørende ad Hovedvejen i sin lastbil med påhængsvogn og skulle ind ad Hvalsøvej i Osted. Påhængsvognen, der var lastet med gipsplader, væltede under manøvren, mens forvognen blev stående.









Lasten af gipsplader - ca. 32 ton, hvor en del var lastet på påhængsvognen - gjorde bjærgningsarbejdet omfattende, og Hvalsøvej var derfor spærret i adskillige timer, mens oprydningen stod på.









Chaufføren blev kørt til tjek på skadestuen i ambulance, men var ikke kommet noget til.









Politiet optog rapport og underrettede Vejdirektoratet om et beskadiget vejskilt.









