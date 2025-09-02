Bagtipkærre har både korn-top og top-pendelbagsmæk

Tirsdag 2. september 2025 kl: 12:37

Om den nye tre-akslede Kel-Berg kærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med liftfunktion

Kasse-opbygning:

800 mm høj tophængt korntop i alu med 8 mm bagplade og 5 mm opbukkede kantprofiler

Top-pendelbagsmæk, der er svingbar mod højre side

4 mm Hardox 450 sideprofiler med kraftige top- og bundvanger

Bund af 6 mm gennemgående Hardox 450-plade

Blå 880g/m2 rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør

Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S blev etableret i 2006, hvor Mads Vejrup var alene om at drive virksomheden. I dag beskæftiger virksomheden godt 50 ansatte, der servicerer private såvel som erhvervskunder - først og fremmest områderne omkring Esbjerg, Vejen, Kolding, Aabenraa og Tønder





