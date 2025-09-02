Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Bagtipkærre har både korn-top og top-pendelbagsmæk

Tirsdag 2. september 2025 kl: 12:37
Af: Redaktionen

Bagtipkærre har både korn-top og top-pendelbagsmæk

Lastas i Hedensted har leveret en ny tre-akslet Kel-Berg korn bagtipkærre med lad i Hardox-stål til Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S, der har hjemsted i Skærbæk i det sydvestlige Sønderjylland.


Om den nye tre-akslede Kel-Berg kærre:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med liftfunktion
Kasse-opbygning:
  • 800 mm høj tophængt korntop i alu med 8 mm bagplade og 5 mm opbukkede kantprofiler
  • Top-pendelbagsmæk, der er svingbar mod højre side
  • 4 mm Hardox 450 sideprofiler med kraftige top- og bundvanger
  • Bund af 6 mm gennemgående Hardox 450-plade
  • Blå 880g/m2 rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør
 
Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S blev etableret i 2006, hvor Mads Vejrup var alene om at drive virksomheden. I dag beskæftiger virksomheden godt 50 ansatte, der servicerer private såvel som erhvervskunder - først og fremmest områderne omkring Esbjerg, Vejen, Kolding, Aabenraa og Tønder




Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Bagtipkærre har både korn-top og top-pendelbagsmæk
- Transportfond åbner for sin 31. uddelingsrunde
- Uddannelsesinstitution i Aarhus fik støtte til lastbilsimulatorer
- Påvirket lastbilchauffør besvimede foran politiet
- Fyns vognmand har hentet tre-akslet påhængsvogn i Hedensted
- Chauffør fra Sverige havde drukket for meget
- Fredag 29. august 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Sveriges største havn noterer fremgang inden for containergods
- Biler på Europa-tour viste 67 procent lavere udledning biobrændstoffer
- Energiselskab: Man skal sidde klar ved tasterne
- Pulje til grøn omstilling af tung vejtransport 2025 åbner 3. september
- Tiptrailer er hentet til Skjern
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst