- Bagtipkærre har både korn-top og top-pendelbagsmæk

Tirsdag 2. september 2025 kl: 12:37Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har leveret en ny tre-akslet Kel-Berg korn bagtipkærre med lad i Hardox-stål til Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S, der har hjemsted i Skærbæk i det sydvestlige Sønderjylland.
Om den nye tre-akslede Kel-Berg kærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med liftfunktion
Kasse-opbygning:
- 800 mm høj tophængt korntop i alu med 8 mm bagplade og 5 mm opbukkede kantprofiler
- Top-pendelbagsmæk, der er svingbar mod højre side
- 4 mm Hardox 450 sideprofiler med kraftige top- og bundvanger
- Bund af 6 mm gennemgående Hardox 450-plade
- Blå 880g/m2 rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør
Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S blev etableret i 2006, hvor Mads Vejrup var alene om at drive virksomheden. I dag beskæftiger virksomheden godt 50 ansatte, der servicerer private såvel som erhvervskunder - først og fremmest områderne omkring Esbjerg, Vejen, Kolding, Aabenraa og Tønder
