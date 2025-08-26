Kvinde fik et ildebefindende og stødte sammen med modkørende lastbilchauffør
Tirsdag 26. august 2025 kl: 11:41Af: Redaktionen
Nordsjællands Politi oplyser, at der mandag middag skete et færdselsuheld mellem en personbil og en lastbil på Hillerødmotorvejens forlængelse. En 62-årig kvinde fra Frederiksværk kørte i nordgående retning i sin personbil, da hun formentlig fik et ildebefindende og kørte over i den modsatte vejbane
Her stødte hun sammen med en modkørende lastbil ført af en 52-årig mand fra Slangerup.
Den 62-årige kvinde kom ifølge politiet alvorligt til skade og blev kørt til hospitalet, men meldes uden for livsfare.
Den 52-årige lastbilchauffør slap uskadt.
