Kvinde fik et ildebefindende og stødte sammen med modkørende lastbilchauffør

Tirsdag 26. august 2025 kl: 11:41

Her stødte hun sammen med en modkørende lastbil ført af en 52-årig mand fra Slangerup.









Den 62-årige kvinde kom ifølge politiet alvorligt til skade og blev kørt til hospitalet, men meldes uden for livsfare.

Den 52-årige lastbilchauffør slap uskadt.









