Vognmandsfirma i Vemmelev er kørt til Skifteretten i Horsens

Tirsdag 26. august 2025 kl: 11:07

Statstidende skriver videre om konkursbehandlingen, at advokat Jacob Staghøj Troelsen, der har adresse på Golfvej i Herning, er udpeget som kurator.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 22. august.









KB Transport & Søn A/S med CVR-nummer 37828211 blev etableret 27. juni 2016.









I den senest offentliggjorte årsrapport, der dækker 2024, skriver ledelsen blandt andet, at regnskabsåret var præget udgifter i forbindelse med tilpasning af selskabets vognpark, så den fremstod mere parat til fremtiden. Det har i kombination med generelle udfordringer på markedet - eksempelvis indfasningen af den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejskat - har betydet at selskabets indtjening ikke har været på et tilfredsstillende niveau og at likviditeten har været stram.









Ledelsen skriver også, at den på baggrund forskellige tiltag havde en forventning om, at 2025 ville blive afsluttet med et positivt resultat.









Ved udgangen af maj var indtjeningen ifølge ledelsen som budgetteret. Samtidig skriver ledelsen, at virksomhedens fortsatte drift er afhængig af, at bankforbindelsen forsat bakker op omkring selskabet, hvilket var ledelsens forventning.









Ved udgangen af 2024 havde virksomheden tabt over halvdelen af sin selskabskapital.









Et kig årsrapporten for 2024 viser, at KB Transport & Søn A/S med CVR-nummer 37828211 i 2024 kom ud med et resultat på minus 903.000 kroner mod minus 606.000 i 2023. Virksomhedens omsætning endte på 27.407.000 kroner i 2024 mod 28.776.000 i 2023. Egenkapitalen var ved udgangen af 2024 på 193.554 kroner mod 1.096.431 ved udgangen af 2023, mens balancen var på 4.966.436 kroner ved udgangen af 2024 mod 5.893.229 ved udgangen af 2023.









I 2024 havde KB Transport & Søn A/S i gennemsnit 21 ansatte mod 26 ansatte i 2023.





