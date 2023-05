- Organisationer på transportområdet advarer mod civil ulydighed

Torsdag 4. maj 2023 kl: 10:39



Hos vognmandsorgansationen, DTL, siger administrerende direktør Erik Østergaard, at det er klart, at DTL ikke kan gå ud og støtte noget, som ikke er inden for lovgivningens rammer.







- Vores støtte er fuldstændigt under forudsætning af, at det foregår på samme ordentlige måde, som da de demonstrerede på Christiansborg. Det er også min opfattelse, at det er planen, siger Erik Østergaard.







Organisationerne, der har erklæret deres støtte til Vejskatskomiteen er:

DI, Dansk Erhverv, DTL, ITD, FDL, Danmarks Fiskeriforening, Bæredygtigt landbrug, Landbrug & Fødevarer, Fjordland, Landboforeningen Midtjylland.