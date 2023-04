Vognmandsforening har regnet på kilometerafgiften

Fredag 14. april 2023 kl: 11:41

Følgende analyse og fakta tal afslører i et og alt, hvor tåbeligt det fremsatte lovforslag i al sin enkelthed er, og hvor mange slette usandheder om det virkelige formål lovforslaget indeholder.



Det fremgår af det fremsatte lovforslag, at det skønnes årligt at ville reducere CO2-udledningen med 0,3 millioner ton (300.000 ton) i 2025 og 0,4 millioner ton (400.000 ton)



I Danmark sælges der ifølge officielle statistikker 3.184.000 kubikmeter = 3.184.000.000 liter dieselolie pr. år.





1 liter dieselolie udleder ifølge kloge hoveder ved forbrænding 2,7 kg CO2 pr. liter

1 liter benzin udleder 2,4 kg CO2 pr liter

1 liter dieselolie/benzin vejer ca. 0.8 kg



Dvs. at 1 kg dieselolie udleder 3,38 kg CO2 pr. liter



Følgende udregninger og konklusioner tager udgangspunkt i, at alle indregnede dieseldrevne køretøjer - altså også dieseldrevne person og varevogne - omfattes af loven ud fra synspunktet, at det er alene brugeren af det forurenede stof, der er forureneren og burde være betaleren.



Regeringen skønner at loven vil reducere CO2-udledningen med 300.000 ton, som kunne modsvares af et mindre forbrug på 111.111.111 liter diesel. (300.000.000 kg CO2 á 2,7 kg = 111.111.111 liter diesel)



Det vil sige, hvis vi sparer 111.111.111 liter diesel, så reducerer vi CO2-udslippet med 0,3 millioner ton, som er regeringens bedste skøn og ønske.



Altså. Vi skal spare 111.111.111 millioner liter diesel for at reducere CO2-udslippet med 0,3 millioner ton CO2.





Hvor mange procent skulle hele Danmarks dieseldrevne motorkøretøjer inklusiv personbiler - simpelthen alle dieseldrevne køretøjer - så spare, for at opnå den ønskede CO2-reduktion.



Der sælges 3.184.000.000 liter (3 milliarder og 184.000.000 millioner) dieselolie i Danmark årligt (2021). Og vi ved, at der skal spares 111.111.111 liter diesel for at reducere CO2-udslippet med 0,3 millioner tons.



Vi skal således dividere det antal liter - 111.111.111 liter, der skal spares med det totale forbrug 3.184.000.000 liter - det bliver til sølle 3,49 procent.



Det svarer i praksis til, at en lastbil, der i dag kører 3 km pr. liter, skal køre 3,09 km pr. liter.





Ifølge regeringens egne tal regner de med, at efter mega investeringsomkostninger for både stat og forbruger (vognmænd) vil det fremtidige netto provenu være ca. 1,5 milliarder kroner (1,495 milliarder kr).



Forudsætter man, at regeringens hedeste ønsker ville være opfyldt, dersom et alternativt forslag stadigvæk ville/skulle indbringe det ønskede nettoprovenubeløb og samtidig animere til at spare på forbruget i lighed med det, man forestiller sig med det fremsatte forslag ville afstedkomme, så ville det opnås ved, at man bibeholder nuværende omkostningsfrie opkrævning gennem købet af dieselolie samtidig med, at man forhøjer al dieselolie med de nødvendige øre pr. liter.



Den nødvendige og tilstrækkelige forhøjelse af den nuværende CO2-afgift ville således være:

1,5 milliarder kr (1.500 millioner kr) ved et totalt forbrug på 3.184.000.000 liter = 47,1 øre pr liter

Dersom alle dieseldrevne motorkøretøjer var omfattet af loven, ville den nødvendige forhøjelse af CO2 afgiften være på 47-48 øre pr. liter købt dieselolie og opfylde regeringens forhåbninger om nettoskatteprovenu og den skønnede reduktion af udledningen af CO2 i henhold til regeringens ønsker og krav.



Det vil så i praksis afstedkomme en forhøjelse af vores nuværende pris pr. kørt km med en ganske almindelig landevejslastbil, der kører 3 km pr. liter, ca. 16-17 øre pr. km. Og stadigvæk med en lønsom gulerod til den der sparer på dråberne.



For en dieseldrevet personbil, der kører 18 km pr. liter vil omkostningsstigningen være ca. 2,7 øre pr. kørt km.



Ovennævnte tal er validerede tal fra officielle statistikker/regeringens egne tal og oplysninger. En sammenfattende konklusion af ovennævnte er som følger:



Med forbehold for eventuelle ganske uvæsentlige regnefejl så må konklusionen på ovennævnte være, at den store gambling, regeringen lægger op til med årlige administrations omkostninger af et nyt og helt uprøvet opkrævningssystem, der helt åbenlyst sluger mellem 275 og 300 millioner kr om året, er helt uden for virkeligheden.



Især når man kan opnå det samme nettoprovenu og den samme reduktion af CO2-udledningen ved blot at skrue på den allerede eksisterende afgiftssats med de nødvendige antal øre pr. købt liter dieselolie.



Især når man inddrager alle forbrugere af dieselolie (og det er vel ganske rimeligt, at alle der bruger dieselolie skal deltage på lige fod) så bliver udgiften overkommelig for alle forbrugere, erhverv såvel som private forbrugere.



En stigning erhvervene ville kunne leve med og privatbilismen næste ikke ville bemærke.







Af: Redaktionen Christian Jensen skriver:

Så jeg skal på vegne af Frie Danske Lastbilvognmænd FDL opfordre til, dersom der er voksne politikere til stede på borgen og i erhvervsorganisationerne, at give de medskyldige politikere på borgen en belærende vejledning og efterfølgende kræve handling.





