Nytåret fører os ind i et overenskomstår

VOGNMANDSFORENING I NYTÅRSUDTALELSE:

Tirsdag 10. januar 2023 kl: 10:59

At FDL normalt ligger bagerst i feltet, har så i år givet den fordel, at vi kunne flette regeringsdannelsen ind i vores udtalelse i forbindelse med nytåret. Uden vores kommentarer til regeringsdannelsen ville FDL's nytårsudtalelse sikkert falde meget sammen med de erfaringer og spådomme, de øvrige organisationer har oplevet om året, der gik og det kommende års muligheder. FDL deler overordnet de synspunkter, der er fremført af vorer kollega-organisationer, om de vilkår og beskæftigelsessituationen og problemer - inflation, prisstigninger, corona-tiden efterfuldt af krigen i Ukraine- som året bød på og har påført transporterhvene i hele den vestlige verden og dermed også Danmark.







Af: Redaktionen

Nogle segmenter har selvfølgelig haft det bedre end andre, men mon ikke bygge- og anlægsvognmændene har haft et acceptabelt år, hvorimod de, der har skullet kæmpe om deres berettigede del af stigningerne i oliepriserne, de der har måttet kæmpe hver eneste gang, der har været tøven hos transportkøberen til at lade vognmanden få dækning for en berettiget stigning i den stærkt stigende oliepris hen over året. Og da nytåret jo førte os ind i et overenskomst år, må vi slå vores lid til, at branchens ansvarlige og dertil valgte formår at forhandle ansvarlige overenskomster hjem, som er i forhold til konkurrencesituationen.





Næsten, og godt på vej ud af Covid 19-krisernes mere eller mindre negative følger for erhvervet, viser Putin og en hjernevasket russisk befolkning deres sande ansigt med tendenser og handlinger, som vesten naivt troede hørte fortiden til. Forhold, som ikke ændres på nogen måde med det gode. Et grusomt ansigt, der om muligt og i en om mulig mere ondskabsfuld version end Hitler og Stalin i deres åbenbare sindssyge formåede at udtænke og udleve, har dræbt tusindvis af uskyldige ukrainere og smadret deres land. Må vesten og højere magter hjælpe dem gennem den kolde vinter.







At stille spørgsmålet, hvordan kommer vesten, Danmark og vi i vognmandsbranchen videre med verdens tredje sindssyge despot, kender ingen vist for nuværende svarene på. Men et står klart, at vestens sammenhold og støtte til Ukraine er det bedste våben, der virker her og nu. Uanset, hvor gerne vi ville, kan vi jo ikke stoppe denne krig her og nu, men det giver en vis tryghedsfølelse at hele den civiliserede verden, herunder Nato, FN og et samlet Europa har vist et hidtil uset sammenhold og fælles front, som absolut må give os følelsen af og troen på, at det internationale demokratiske samfund har evnen og viljen til at følge denne sag helt til ende med et frit Ukraine som eneste acceptable mål.







Ikke at forglemme det danske folketingsvalg og den efterfølgende regeringssammensætning, som FDL jo hermed fik mulighed for at kommenterer. Der er ingen grænser for, hvad der bliver lovet i valgkampens hede. Problemerne opstår først, når løfter skal indfries, og regeringstrangen er stærkere end de afgivne løfter, som førte til valgresultatet. Så er der pludselig ingen grænse for, hvad en ministertaburet kan få valgte politikere til at give af dårlige undskyldninger og forklaringer på klare løftebrud, skamløshed til et bærende princip og hvor alt om slettede SMS’er og mink pludselig blev glemt.





Alt er glemt og BBB og Mette regerer videre med Jacob og Løkke som nyttige pauseklovne på sidefløjen.





Godt nytår til hele transporterhvervet og dets chauffører.





Og gud bevare Danmark!







Hilsen fra Frie Danske Lastbilvognmænd FDL





Om FDL:

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL er en Dansk politisk liberal forening stiftet i 1955

FDL fremhæver følgende mærkesager:

Mere fair konkurrence for danske vognmænd

Bekæmpelse af ulovligheder og social dumping

Mere effektiv kontrol og tilbageholdelse af hele vogntoget

Indførelse af fuldt kædeansvar fra aftager til transport

Bekæmpelse af postkasse-selskaber

Harmonisering af EU´s transport- og retspolitik

Mangelfuld efterforskning af ulovligheder (Kilde: FDL's webside - www.fdl-vm.dk)













