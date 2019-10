Uddannelsesorganisation udvider sit MAN-skab

Fredag 11. oktober 2019 kl: 12:07

Om de nye køretøjer:

Lastbiler:

MAN TGX 18.360 4x2 LL udstyret med en 360 Hk Euro 6D motor med fuldautomatisk TipMatic PROFI Performance gearkasse. XL-kabine udstyret med blandt andet multi-indstillige sæder oliefyr/klimaanlæg. Udvendigt er bilerne udstyret med spoilersæt og kameraovervågning. Teknisk er bilerne udstyret med den nyeste sikkerhedsteknologi (førerassistentpakke), som hjælper føreren med at holde vognbanen, holde korrekt afstand til forankørende samt automatisk bremse i eventuelle nødsituationer.

Påhængsvogne:

Krone Box Carrier 18T vekselladshængere

Busser:

Der er tale om to MAN Lions InterCity med en 6,9 liters dieselmotor Euro 6c på 290hk og en ZF 6AP 1200 EcoLife automatgearkasse

Busserne er opbygget som køreskolebusser hos MAN’s eget specialopbyggerfirma, Bus Modification Center i Plauen i Tyskland

Kørerlærerstolen er centralt placeret med integreret klimaanlæg, varme, fuld luftaffjedring samt tre-punktsele. Kørerlærerstol og selebefæstigelse er i øvrigt trækprøvet og godkendt fra fabrikken

Busserne er derudover leveret med 32 kW klimaanlæg, multifunktionsrat, bakkamera samt en række sikkerhedsudstyr - ESP/ABS/ASR/EBA og LGS. De leveres desuden med anhængertræk som synsfri sammenkobling, så kursister også kan tage bus-anhængerkort.

Køretøjerne leveres fra MAN Truck & Bus Danmark A/S’ afdeling i Esbjerg i løbet af efteråret.







Køretøjerne leveres fra MAN Truck & Bus Danmark A/S’ afdeling i Esbjerg i løbet af efteråret.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med de 23 nye køretøjer giver Dekra sine kursisterne det nyeste udstyr, så de bliver klædt på til arbejdsmarkedets krav og udfordringer.- Hos Dekra har vi hele tiden fokus på at skabe de bedste rammer for vores kursisters læring. De nye køretøjer er endnu et skridt på vejen til at skabe de helt rigtige betingelser for vores undervisning - og samtidig reducerer vi udledningen af CO2 markant. Vi glæder os til at modtage køretøjerne og tage dem i brug på vores kursuscentre i hele landet, siger uddannelsesdirektør hos Dekra, Thomas Silfen.