Onsdag 7. oktober 2026 kl: 13:59

EU-Kommissionen satte i juli sidste år gang i en dybdegående undersøgelse for at vurdere, om den investeringsstøtte på ca. 26 millioner euro, som Polen havde tildelt MAN Trucks til at udvide kapaciteten på fabrikken i Niepołomice, var i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.









På baggrund af sin foreløbige vurdering fandt EU-Kommissionen, at investeringsprojektet fremmer den økonomiske udvikling og beskæftigelsen i en af EU's mindre begunstigede regioner, men EU-Kommissionen var i tvivl om, hvorvidt den påtænkte støtte var i overensstemmelse med EU-Kommissionens retningslinjer for regional statsstøtte, RAG.









Efter den dybdegående undersøgelse har EU-Kommissionen nu konkluderet, at Polen ikke beviste, at støtten var afgørende for, at MAN Trucks placerede sin investering i Polen, hvilket er et krav under RAG.









EU-Kommissionen har vurderet, at beviserne ikke viste, at MAN ville have investeret et andet sted uden støtten. EU-Kommissionen fandt også, at Polen ikke påviste, at den foreslåede støtte ville have været det mindste nødvendige, og den ville derfor ikke var proportional.









Da den offentlige støtte ikke havde en reel incitamentvirkning, fordi den ikke i praksis tilskyndede MAN Trucks til at investere i den konkrete region Małopolskie, og da støttens størrelse ikke var proportional, er støtten uforenelig med EU's statsstøtteregler. Polen kan derfor ikke udbetale støtten.









Lidt om EU's støtteregler:

EU's statsstøtteregler, navnlig RAG, gør det muligt for medlemsstaterne at støtte den økonomiske udvikling og beskæftigelsen i EU's mindre udviklede regioner og at fremme regional sammenhængskraft i det indre marked. RAG fastsætter de regler, hvorefter medlemsstaterne kan yde statsstøtte til virksomheder til at støtte investeringer i Europas mindre begunstigede regioner





For at overholde RAG skal en støtteforanstaltning opfylde flere betingelser:

Støtten skal have en reel "incitamentvirkning" - den skal i praksis tilskynde modtageren til at investere i en bestemt region

Støtten må ikke overstige det regionale støtteloft, der gælder for den pågældende region, og skal holdes på det mindste nødvendige niveau for at tiltrække investeringen til regionen

Støtten må ikke have urimelige negative virkninger - for eksempel skabelse af overskydende kapacitet på et marked i tilbagegang

Støtten må ikke direkte forårsage, at eksisterende eller nedlagte aktiviteter andre steder i EU flyttes til den støtteberettigede virksomhed

Støtten må ikke føre investeringer væk fra en anden region i EU, som er lige så økonomisk dårligt stillet eller dårligere stillet end den region, hvor den støttede investering finder sted



