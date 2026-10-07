Fabrik i Normandiet har produceret lastbiler i 70 år

Onsdag 7. oktober 2026 kl: 13:38

Af: Redaktionen Renault Trucks' fabrik i Blainville-sur-Orne i Normandiet.(Foto: Renault Trucks)

Fabrikken i Blainville-sur-Orne begyndte med at producere traditionelle erhvervskøretøjer. Siden er fabrikken tilpasset de aktuelle behov og efterspørgsel og fabrikkens 2.400 medarbejdere fremstiller i dag også elektriske lastbiler.









Historien om området går tilbage til 1917, hvor skibsværftet Chantiers Navals Français begyndte sin virksomhed. I knap 40 år blev der bygget fragtskibe og flådefartøjer på stedet, indtil værftet lukkede i 1954.









I 1956 etablerede Saviem, et datterselskab af Renault, en fabrik på området til produktion af erhvervskøretøjer. Produktionen voksede hurtigt i takt med den kraftige udvikling inden for godstransport på landevej.









Efter integrationen i Renault Véhicules Industriels i 1978 og senere i Volvo Group i 2001 fokuserede fabrikken i stigende grad på produktion af førerhuse til Renault Trucks samt samling af mellemtunge lastbiler.









I front med overgangen til elektrisk mobilitet

I 2020 blev Blainville-sur-Orne den første fabrik i Europa, der begyndte serieproduktion af elektriske lastbiler. Siden da er over 3.000 elektriske Renault Trucks E-Tech D-lastbiler på 12, 14 og 16 ton samt Renault Trucks E-Tech D Wide-modeller på 19 og 26 ton rullet af produktionslinien.









Industriel ekspertise med udgangspunkt i den virkelige verden

Lastbilerne, der samles i Blainville-sur-Orne - uanset om de er elektriske eller dieseldrevne - anvendes til en lang række formål, herunder kørsel i byområder, affaldsindsamling, rednings- og brandberedskab samt transport til og fra byggepladser.









For at kunne imødekomme de specifikke krav til de forskellige anvendelsesområder åbnede Renault Trucks i 2021 et kundetilpasningscenter på fabrikken. Det 2.500 kvadratmeter store center gør det muligt for specialiserede teams at kundetilpasse køretøjerne efter ordre - fra montering af særligt udstyr til mere omfattende ombygninger. Dermed kan hver Renault Trucks D eller D Wide fra fabrikken tilpasses kundens konkrete driftsmæssige behov.









70 års lastbilproduktion i Blainville-sur-Orne

Tancarville var den første model, der blev produceret på fabrikken. I alt blev der fremstillet 5.356 køretøjer mellem 1957 og 1964.

Fra 1959 producerede fabrikken også den tunge Saviem JL-serie. Frem til 1970 blev der fremstillet mere end 26.700 eksemplarer af modellerne JL 20 og JL 29.









Produktionen af den mellemtunge Saviem SM-serie begyndte i 1963. Omkring 45.000 køretøjer forlod fabrikken i Blainville-sur-Orne. De blev oprindeligt markedsført som S5, S6, S7 og S8 og fra 1967 som SM5, SM6, SM7 og SM8. Produktionen fortsatte frem til 1982.









Fra 1965 producerede fabrikken også Saviem SG-serien af lette erhvervskøretøjer. I alt blev der fremstillet 292.500 benzin- og dieseludgaver af SG2, SG3, SG4 og SG5 frem til 1988. Serien blev yderligere udvidet i 1967 med den forhjulstrukne SB2 varebil, der blev produceret i

alt 16.767 eksemplarer mellem 1967 og 1980.









I 1967 begyndte fabrikken også produktionen af de tunge Saviem H- og P-serier, hvoraf der blev fremstillet 47.800 køretøjer frem til 1981. Produktionen af militærkøretøjer blev indledt i 1969 med Saviem TP2-TP3, hvoraf næsten 11.000 eksemplarer blev produceret frem til 1988.









Saviem J- og S-serierne fulgte i 1975 og blev produceret i Blainville-sur-Orne frem til begyndelsen af 1990'erne. De blev efterfulgt af Renault Midliner - også kendt som Renault M/MK, der forblev i produktion frem til lanceringen af Renault Midlum i 1999.









Mellem 1978 og 1992 producerede Blainville-sur-Orne Renault Trucks' G-serie.









Distributionsvarianterne udviklede sig senere.









Renault Trucks' fabrik i Blainville-sur-Orne i Normandiet en dag mellem første og sidste billede. (Foto: Renault Trucks)









I dag producerer Renault Trucks også elektriske lastbiler på fabrikken i Blainville-sur-Orne. (Foto: Renault Trucks)

(Foto: Renault Trucks)

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