Cyklist overså vigepligt og ramte skraldebil
Torsdag 23. april 2026 kl: 10:36Af: Redaktionen
Onsdag ved middagstid modtog Midt- og Sjællands Politi en anmeldelse om, at en cyklist skulle være blevet ramt af en lastbil på Schmeltz Plads i Roskilde Da patruljen ankom til stedet viste det sig, at det ikke var så alvorligt som først antaget - og det var ikke lastbilen, der havde ramt cyklisten
Midt- og Sjællands Politi skriver følgende om uheldet:
En 76-årig kvindelig cyklist havde overset sin vigepligt og i den forbindelse påkørt en skraldebil. Kvinden kom let til skade, men intet alvorligt.
