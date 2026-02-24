Ikast-vognmand har kastet sig ud i en ny tre-akslet trækker med stjerne på fronten

Tirsdag 24. februar 2026 kl: 10:22

Af: Redaktionen Den tre-akslede trækker, der er fuld luftaffjedret, er blandt andet leveret med stor lydpakke, standklima, stor oliefyrspakke, fuldt elektronisk klimaanlæg, læderkabine samt fuld plyds i førerhuset.







Opbygningen er sket på Brande Vognfabrik, lakeringen er udført af Nørre Snede Autolak, og den sidste finish er klaret hos Ejner Hessel Brande.

Lastbilen er leveret af Jørgen Benthin fra Ejner Hessel Brande.







