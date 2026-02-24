Ikast-vognmand har kastet sig ud i en ny tre-akslet trækker med stjerne på fronten
Tirsdag 24. februar 2026 kl: 10:22Af: Redaktionen
Ejner Hessel i Brande har fornyligt leveret en ny tre-akslet Mercedes-Benz Actros 2553 ProCabin twinsteer-trækker til vognmand Brian G. Madsen i Ikast
Opbygningen er sket på Brande Vognfabrik, lakeringen er udført af Nørre Snede Autolak, og den sidste finish er klaret hos Ejner Hessel Brande.
Lastbilen er leveret af Jørgen Benthin fra Ejner Hessel Brande.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
