Fynsk vognmand hejser lad på ny kærre
Fredag 23. januar 2026 kl: 14:01Af: Redaktionen
Harding Poulsen Vognmandsforretning ApS, der har hjemsted i Mesinge nord for Kerteminde på det nordøstlige Fyn, havde fornyligt en fire-akslet forvogn i Hedensted for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg hejseladskærre hos Lastas
Om den nye tre-akslede Kel-Berg hejseladskærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål med kraftige tværvanger og forstærkninger
- Højde justerbar træktriangel - 4 x 50 mm
- Cyklistværn i begge sider
- VBG trækøje med dirameter på 57,5 mm
- HMF hejs med to stop, der passer til 6-6,5 meter kasser MXN80C-bakkamera med lukkeklap
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Den nye hejseladskærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Fynsk vognmand hejser lad på ny kærre
- Pakkebudet var en politimand med politiskilt
- Snebroer på motorvejsrastepladsen vil koste fem-seks millioner pr styk
- Havnearbejdere i København har nedlagt arbejdet
- Redningskøretøjer kan fritages for vejafgift
- Nordsvensk transportvirksomhed er blevet en del af ung dansk koncern
- Tankvogn til gylle bygger på et nyt koncept
- Ung transportkoncern skifter ud i toppen
- Lette lastbiler er blevet mere elektriske
- Produkthandel har overført en ny anhænger til Silkeborg
- Kran- og maskintransportvirksomhed har fået en fem-akslet med kran
- Vejgodstransporten holder godt fast i de unge
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!