Fynsk vognmand hejser lad på ny kærre

Fredag 23. januar 2026 kl: 14:01

Om den nye tre-akslede Kel-Berg hejseladskærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål med kraftige tværvanger og forstærkninger

Højde justerbar træktriangel - 4 x 50 mm

Cyklistværn i begge sider

VBG trækøje med dirameter på 57,5 mm

HMF hejs med to stop, der passer til 6-6,5 meter kasser MXN80C-bakkamera med lukkeklap

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Den nye hejseladskærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

