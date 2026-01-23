Klik venligst



Fynsk vognmand hejser lad på ny kærre

Fredag 23. januar 2026 kl: 14:01
Af: Redaktionen

Harding Poulsen Vognmandsforretning ApS, der har hjemsted i Mesinge nord for Kerteminde på det nordøstlige Fyn, havde fornyligt en fire-akslet forvogn i Hedensted for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg hejseladskærre hos Lastas


Om den nye tre-akslede Kel-Berg hejseladskærre:

  Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål med kraftige tværvanger og forstærkninger
  • Højde justerbar træktriangel - 4 x 50 mm
  • Cyklistværn i begge sider
  • VBG trækøje med dirameter på 57,5 mm
  • HMF hejs med to stop, der passer til 6-6,5 meter kasser MXN80C-bakkamera med lukkeklap
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser 
Den nye hejseladskærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



