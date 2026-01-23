Pakkebudet var en politimand med politiskilt
Fredag 23. januar 2026 kl: 13:33Af: Redaktionen
En 17-årig ung mand fik onsdag eftermiddag besøg af lokalpolitiet i Grenaa. Hvor han havde ventet på, at pakkeposten kom med en forsendelse med blandt andet knojern og totenschlægere fra Slovakiet. I stedet for kom politiet, som var blevet informeret om, at den 17-årige importerede ulovlige våden
De pakker, som den 17-årige ventede på, var blevet tilbageholdt af medarbejdere i Toldstyrelsen, som i sidste uge havde fundet en pakke med flere knive, pebersprays, knojern og totenschlægere på en pakkecentral i Jylland.
Nogle dage senere opdagede Toldstyrelsen endnu en pakke til samme modtager, som var blevet sendt fra Slovakiet. Pakken indeholdt også peberspray, totenschlægere, taser, en machete og nogle knojern. Sagerne blev meldt til politiet, og i forbindelse med efterforskningen af de beslaglagte våben havnede sagerne hos Østjyllands Politi, da begge pakker havde samme slutadresse hos 17-årige dreng i en lille by på Djursland.
Derfor var det politiet og ikke pakkeposten, der onsdag eftermiddag besøgte den 17-årige på han og gjorde ham bekendt med anledningen for besøget.
Under en efterfølgende ransagning af den 17-åriges bopæl fandt politiet en ulovlig kniv og en totenschlæger, der begge blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation og destruktion.
Den 17-årige blev sigtet for at have overtrådt våbenloven og knivloven. De nærmeste pårørende og de sociale myndigheder blev efterfølgende underrettet om sagen.
