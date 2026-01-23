Redningskøretøjer kan fritages for vejafgift
Fredag 23. januar 2026 kl: 12:35Af: Redaktionen
Hvis et køretøj udelukkende anvendes til redningsopgaver af akut karakter, kan det være fritaget for vejafgift. Det påpeger vognmandsorganisationen DTL's erfagruppe, DTL Kran-Blok
DTL fremhæver i den sammenhæng, at hvis køretøjet er fritaget for vejafgift, er det ikke tilladt at bruge det til andre opgaver end akutte redningsopgaver.
Det betyder, at køretøjet ikke må anvendes til transport af andre køretøjer - eksempelvis fra pladeværksted til maler eller mellem værksted og bilforhandler.
Hvis et redningskøretøj anvendes til andre opgaver, udover akutte redninger, herunder bjærgninger, ved uheld og ved nedbrud, skal der betales vejafgift.
Interesserede kan se en kort vejledning om redningskøretøjer og vejafgift her:
Motorsstyrelsens vejledning med vedrørende vejafgift for lastbiler kan ses her:
