Redningskøretøjer kan fritages for vejafgift

Fredag 23. januar 2026 kl: 12:35

DTL fremhæver i den sammenhæng, at hvis køretøjet er fritaget for vejafgift, er det ikke tilladt at bruge det til andre opgaver end akutte redningsopgaver.









Det betyder, at køretøjet ikke må anvendes til transport af andre køretøjer - eksempelvis fra pladeværksted til maler eller mellem værksted og bilforhandler.









Hvis et redningskøretøj anvendes til andre opgaver, udover akutte redninger, herunder bjærgninger, ved uheld og ved nedbrud, skal der betales vejafgift.









