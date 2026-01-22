Klik venligst



Produkthandel har overført en ny anhænger til Silkeborg

Torsdag 22. januar 2026 kl: 12:30
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg overføringsanhænger til Bradals Produkthandel ApS, der har hjemsted i Silkeborg. Den nye tre-akslede overføringsanhænger passer til 6,5 - 7 meter containere

Lidt om Kel-Berg overførselsanhængeren:

 Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Vridningsstabiliserede forstærkningsplader bagerst og ved tip-stempel
  • Justerbar i bagende til containere i længde af 6.500 mm til 7.000 mm
  • Ca. too tredjedele af anhængerens længde fremstillet som tre-vejs tip-ramme
  • VBG MFC-træk og trækstang med hydraulisk tilslutning
  • Fjernbetjning på træk
  • 4 stk. container-stopklodser
  • Akseltrykmåler med skala i ton i venstre side
  • 1 stk. Danbox i venstre side med P-Light og luftventiler samt slangerulle med ca. 8 meter luftslange 
  • 1 lille åben strøkasse i højre side
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel er med løftefunktion

Den nye overføringsanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S


Lidt om Bradals Produkthandel ApS:
  • Bradals Produkthandel ApS blev etableret i1950, hvor man huggede biler om med økse i Silkeborgs midtby
  • I dag er det tredie generation, der driver virksomheden, som modtager skrot eksempelvis gammelt jern, nyt jern, kobber og stål
  • Virksomheden råder over en stor skrotsaks, der kan håndtere 35 ton jern i timen
  • Bradals Produkthandel ApS har havnepladser i både Fredericia og Horsens, hvorfra der udskibes bearbejdet skrot til modtagere over det meste af verden




