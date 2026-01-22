Produkthandel har overført en ny anhænger til Silkeborg

Torsdag 22. januar 2026 kl: 12:30

Lidt om Kel-Berg overførselsanhængeren:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Vridningsstabiliserede forstærkningsplader bagerst og ved tip-stempel

Justerbar i bagende til containere i længde af 6.500 mm til 7.000 mm

Ca. too tredjedele af anhængerens længde fremstillet som tre-vejs tip-ramme

VBG MFC-træk og trækstang med hydraulisk tilslutning

Fjernbetjning på træk

4 stk. container-stopklodser

Akseltrykmåler med skala i ton i venstre side

1 stk. Danbox i venstre side med P-Light og luftventiler samt slangerulle med ca. 8 meter luftslange

1 lille åben strøkasse i højre side

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel er med løftefunktion





Den nye overføringsanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S









Lidt om Bradals Produkthandel ApS:

Bradals Produkthandel ApS blev etableret i1950, hvor man huggede biler om med økse i Silkeborgs midtby

I dag er det tredie generation, der driver virksomheden, som modtager skrot eksempelvis gammelt jern, nyt jern, kobber og stål

Virksomheden råder over en stor skrotsaks, der kan håndtere 35 ton jern i timen

Bradals Produkthandel ApS har havnepladser i både Fredericia og Horsens, hvorfra der udskibes bearbejdet skrot til modtagere over det meste af verden





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.