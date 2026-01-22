Kran- og maskintransportvirksomhed har fået en fem-akslet med kran

Torsdag 22. januar 2026 kl: 12:14

Lidt om den nye fem-akslede Volvo FH Aero:

17-liters 600 hk motor,

I-shift med Ultra Crawlergear

fuld luftaffjedring

CMS-kameraspejle

Volvo Dynamisk Styring med Exster, så chaufføren kan betjene lastbilen og kører den med kranens fjernbetjening

de-luxe sæder med læder

køleskab

parkeringskøler

oliefyr

opbevaringsrum på bagvæg





Volvo Trucks har på fabrikken rykket den femte aksel 450 mm længere tilbage end normalt for at gøre plads til, at kranen kan pakke sammen. Normal afstand imellem fjerde og femte aksel er 1.380 mm, men her er der 1.830 mm imellem de to bagerste aksler. Det betyder også, at det på trods den korte akselafstand imellem første styrende aksel og første trækkende aksel på 4.350 mm, at bilen kan komme op på en tilladt totalvægt på 42 tons, da der er 7.550 mm imellem første og femte aksel.









Lidt om begrebet tm - tonmeter:

Begrebet tm fortæller noget om, hvor meget en kran kan løfte. Begrebet tm er et mål for kranens løftemoment, der er en kombination af vægt og rækkevidde.

En krans løftekapacitet i tm er den vægt, kranen maksimalt kan løfte ganget med vandrette afstand i meter fra kranens omdrejningspunkt til midten af krogen, der har fat i lasten.

En krans kapacitet angiver den vægt, som kranen kan løfte en meter fra dens omdrejningspunkt.









En lastbilkran med en kapacitet på eksempelvis 119 tm (tonmeter) kan løfte op til 119 ton en meter ude fra kranens omdrejningspunkt. Bliver afstanden større, kan kranen løfte mindre.









En 119 tm kran kan:

løfte 119 ton på 1 meters afstand

løfte 11,9 ton på 10 meters afstand (11,9 x 10 = 119 tm)

løfte 5,95 ton på 20 meters afstand (5,95 x 20 = 119 tm)

