Vognmand med speciale i specialtransport har fået en speciel lastbil
Torsdag 22. januar 2026 kl: 10:57Af: Redaktionen
Volvo Truck Center Holbæk i Holbæk har her i januar leveret en lastbil af den slags, der ikke kører mange af, til Rørby Johansen A/S, der har hjemsted i Herlufmagle mellem Ringstred og Næstved på Sjælland. Lastbilen er en Volvo FH 540 med fem-aksler opbygget med en 200 tm Palfingerkran, der kan løfte mere end de fleste
Lidt om den nye fem-akslede Volvo FH 540 10x4:
Lastbilen er blandt andet udstyret med:
- Volvo Dynamisk Styring
- Krybegear
- Hjørnekamera
- Work Remote
- CMS kamerasystem
- Frontstøtteben
Rørby Johansen A/S, der har valgt at tegne en Volvo Guld-servicekontrakt, har selv stået for opbygningen af lastbilen med en Palfinger PK 200 TM kran. Lakeringen er udført af Laugesens Autolakering i Ringsted og slutklargøringen er udført af Volvo Truck Center Ringsted.
Lastbilen er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen Volvo Truck Center Holbæk.
Lidt om begrebet tm - tonmeter:
Begrebet tm fortæller noget om, hvor meget en kran kan løfte. Begrebet tm er et mål for kranens løftemoment, der er en kombination af vægt og rækkevidde.
En krans løftekapacitet i tm er den vægt, kranen maksimalt kan løfte ganget med vandrette afstand i meter fra kranens omdrejningspunkt til midten af krogen, der har fat i lasten.
En krans kapacitet angiver den vægt, som kranen kan løfte en meter fra dens omdrejningspunkt.
En lastbilkran med en kapacitet på eksempelvis 200 tm (tonmeter) kan løfte op til 200 ton en meter ude fra kranens omdrejningspunkt. Bliver afstanden større, kan kranen løfte mindre.
En 200 tm kran kan:
- løfte 200 ton på 1 meters afstand
- løfte 20 ton på 10 meters afstand (20 x 10 = 200 tm)
- løfte 10 ton på 20 meters afstand (10 x 20 = 200 tm)
- løfte 5 ton på 40 meters afstand (5 x 40 = 200 tm)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Ung transportkoncern skifter ud i toppen
- Lette lastbiler er blevet mere elektriske
- Produkthandel har overført en ny anhænger til Silkeborg
- Kran- og maskintransportvirksomhed har fået en fem-akslet med kran
- Vejgodstransporten holder godt fast i de unge
- Vognmand med speciale i specialtransport har fået en speciel lastbil
- Vognmand fra Vildbjerg har fået seks stjerner
- Lastbilimportør i Norge får sin nye direktør i Danmark
- To elektriske søstre sejler mellem øer
- - Når det gælder sikkerhed, vil vi fortsætte med at udvikle og forbedre vores lastbiler
- Vognmandsorganisation har tre krav
- Europæisk organisation give fem stjerner til to lastbilproducenter
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!