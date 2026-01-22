Vognmand med speciale i specialtransport har fået en speciel lastbil

Torsdag 22. januar 2026 kl: 10:57

Lidt om den nye fem-akslede Volvo FH 540 10x4:





Lastbilen er blandt andet udstyret med:

Volvo Dynamisk Styring

Krybegear

Hjørnekamera

Work Remote

CMS kamerasystem

Frontstøtteben





Rørby Johansen A/S, der har valgt at tegne en Volvo Guld-servicekontrakt, har selv stået for opbygningen af lastbilen med en Palfinger PK 200 TM kran. Lakeringen er udført af Laugesens Autolakering i Ringsted og slutklargøringen er udført af Volvo Truck Center Ringsted.









Lastbilen er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen Volvo Truck Center Holbæk.









Lidt om begrebet tm - tonmeter:

Begrebet tm fortæller noget om, hvor meget en kran kan løfte. Begrebet tm er et mål for kranens løftemoment, der er en kombination af vægt og rækkevidde.

En krans løftekapacitet i tm er den vægt, kranen maksimalt kan løfte ganget med vandrette afstand i meter fra kranens omdrejningspunkt til midten af krogen, der har fat i lasten.

En krans kapacitet angiver den vægt, som kranen kan løfte en meter fra dens omdrejningspunkt.





En lastbilkran med en kapacitet på eksempelvis 200 tm (tonmeter) kan løfte op til 200 ton en meter ude fra kranens omdrejningspunkt. Bliver afstanden større, kan kranen løfte mindre.





En 200 tm kran kan:

løfte 200 ton på 1 meters afstand

løfte 20 ton på 10 meters afstand (20 x 10 = 200 tm)

løfte 10 ton på 20 meters afstand (10 x 20 = 200 tm)

løfte 5 ton på 40 meters afstand (5 x 40 = 200 tm)

