Vognmand fra Vildbjerg har fået seks stjerner
Torsdag 22. januar 2026 kl: 10:31Af: Redaktionen
Ejner Hessel i Brande har her i januar leveret seks nye to-akslede Mercedes-Benz Actros 1848 LS ProCabin-trækkere i vejskatteklasse 3 til Johannes Andersen Transport ApS, der blev etableret i Vildbjerg i 1995 og i dag holder til i transportcenteret mellem Herning og Ikast
De seks nye trækkere er fuldt luftaffjedrede og leveret med læderkabine, fuldt klimaanlæg inklusiv parkeringsklima, servotwin-styretøj og et gennemført soundsystem.
Bilerne er leveret af Jørgen Benthin fra Ejner Hessel Brande, hvor de også er blevet opbygget lakeret og forsynet med stafferinger.
