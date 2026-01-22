Klik venligst



Vognmand fra Vildbjerg har fået seks stjerner

Torsdag 22. januar 2026 kl: 10:31
Af: Redaktionen

Ejner Hessel i Brande har her i januar leveret seks nye to-akslede Mercedes-Benz Actros 1848 LS ProCabin-trækkere i vejskatteklasse 3 til Johannes Andersen Transport ApS, der blev etableret i Vildbjerg i 1995 og i dag holder til i transportcenteret mellem Herning og Ikast

De seks nye trækkere er fuldt luftaffjedrede og leveret med læderkabine, fuldt klimaanlæg inklusiv parkeringsklima, servotwin-styretøj og et gennemført soundsystem.


Bilerne er leveret af Jørgen Benthin fra Ejner Hessel Brande, hvor de også er blevet opbygget lakeret og forsynet med stafferinger.





