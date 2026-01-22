Vognmand fra Vildbjerg har fået seks stjerner

Torsdag 22. januar 2026 kl: 10:31

De seks nye trækkere er fuldt luftaffjedrede og leveret med læderkabine, fuldt klimaanlæg inklusiv parkeringsklima, servotwin-styretøj og et gennemført soundsystem.









Bilerne er leveret af Jørgen Benthin fra Ejner Hessel Brande, hvor de også er blevet opbygget lakeret og forsynet med stafferinger.









