Vi oplever mange og gentagne fejl og mangler ved busserne

BUSCHAUFFØRER I FÆLLESUDTALELSE:

Onsdag 21. januar 2026 kl: 10:50

Budskabet fra de 10 chauffører lyder:





Efter den tragiske hændelse 14. januar, hvor to kolleger var involveret i en forfærdelig ulykke, er vi en større gruppe af buschaufførerne fra GoCollectives afdeling i Ebeltoft, der ser os nødsaget til at komme med en offentlig kritik af vores busser og vores arbejdsforhold.





Vi er først og fremmest meget berørte af ulykken og har stor medfølelse med vores kolleger, der har oplevet en chaufførs værste mareridt - at være involveret i en ulykke med dødsfald til følge. Vi er utroligt kede af, at to af vores daglige passagerer mistede livet. Vi vil gerne udtrykke vores dybeste medfølelse med alle andre berørte.





Kritik af sikkerheden i busser

Vi har intet at sige om de mulige årsager til ulykken, men vil til gengæld udtale en generel kritik af den sikkerhedsmæssige standard i de busser GoCollective sætter os til at køre i. Vi oplever mange og gentagne fejl og mangler ved busserne - også en del, som er sikkerhedsmæssigt kritiske. Vi oplever også, at vores fejlmeldinger af busserne ikke bliver taget alvorligt. Gennem det sidste års tid, har adskillige henvendelser til ledelsen ikke ført til forbedring af bussernes generelle tilstand, eller en opstramning i udbedringen af de konkrete fejl, vi melder ind. Mange fejl burde slet ikke forekomme, da de ikke ville opstå, hvis der blev udført regelmæssig service og vedligehold på busserne.





Uacceptable arbejdsbetingelser

Vi er ikke med denne kritik ude på at hænge vores nærmeste ledere og driftsansvarlige ud. De gør, hvad de kan trods store nedskæringer i ressourcerne til deres opgaver. Ansvaret ligger efter vores vurdering højere oppe.





Vores busselskab blev solgt til en tysk kapitalfond i 2023 og skiftede navn fra Arriva til GoCollective. Det er siden denne overtagelse, vi har set problemerne tage til i omfang. Dette indtryk forstærkes af, at vi har set standarden i busserne nå et hidtil uset lavpunkt hen over efteråret, efter at GoCollective tabte udbudsrunden for buskørsel på Djursland til et andet selskab.





GoCollective fremstår, set nedefra og op, ikke længere som en organisation, der er i stand til at drive buskørsel på forsvarlig vis.





Det er en drastisk og svær beslutning, at komme med så skarp en kritik af vores eget firma, men vi gør det af hensyn til vores egen samvittighed, faglige stolthed og ikke mindst vores passagerers sikkerhed. Vi ser os nødsagede til vælge mellem loyalitet over for GoCollective eller over for Midttrafik og vores passagerer. Det valg har vi hermed truffet.









På chaufførgruppens vegne





Brian Brink Plagborg

