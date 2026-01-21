10 chauffører advarer om ringe sikkerhed i busser

Onsdag 21. januar 2026 kl: 10:52

Brian Brink Plagborg, der er stået frem på vegne af de 10 chauffører, som er anonyme af frygt for repressalier, peger på, at fejlene er blevet så alvorlige og hyppige, at de ikke længere mener, det er forsvarligt, at GoCollective driver busruterne.









GoCollective har svaret på kritikken og peger på, at det altid er chaufførernes ansvar, at busserne er i orden og lever op til gældende krav. Hvis det ikke er tilfældet, må chaufførerne give besked og lade bussen stå. Så vil GoCollective sørge for, at der kommer en erstatningsbus.









Sammen med svaret har GoCollectives direktør, Henrik La Cour, opfordret chaufførerne til at komme med dokumentation for deres påstande om fejlbehæftede busser.









Trafikselskabet Midttrafik, der har ansvaret for busdriften i Region Midtjylland og dermed også Rute 123, er gået ind i sagen og har bedt om at få en redegørelse fra GoCllective. Samtidig gør Midttrafik opmærksm på, at trafikselskabet løbende tjekker sikkerheden i de forskellige operatørers busser.









GoCollective står for busdriften på Rute 123 ind til sommer, hvor busselskabet Umove overtager driften og indsætter elektriske busser.









Et af kritikpunkterne lyder, at GoCollective ikke har interesse i at vedligeholde busserne, når de bliver kørt ud af drift til sommer.









Den kritik dukker jævnligt op i forbindelse med operatørskift - senest for sidste forår, hvor Umove var udsat for en tilsvarende kritik på nogle af selskabet ruter i Hovedstadsområdet.









Som følge af chaufførernes kritik tirsdag og dødsulykken onsdag 14. januar, hvor to passagerer mistede livet, har TV2 Østjylland bragt en række indslag om kritikken af GoCollective, GoCollectives reaktion, borger-reaktioner og om trafikselskabet Midttrafik rolle og ansvar som kunde hos GoCollective.





