To elektriske søstre sejler mellem øer

Onsdag 21. januar 2026 kl: 08:59

Af: Redaktionen Billedet viser el-færgen »Tyrfing« ud for Ballen på Samsø på den første første tur til Kalundborg. (Foto: Mikkel Frandsen)

Begge færger er bygget i Tyrkiet har været ganske forsinkede i forhold til de oprindelige planer, som ikke indeholdt jordskælv, en værftsboble i Tyrkiet og en tumultarisk tyrkisk økonomi.









- Det koster lærepenge at være frontløbere i den grønne omstilling. Vores fokus på elektrificering gør, at vi skal bygge andre færger, end vi har været vant til. Så det er dejligt endeligt at se begge færger på plads, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.









Færgen »Nerthus« stødte så tirsdag morgen på grund på en sandbanke ud for Bøjden. Færgen kom fri for egen kraft og sejlede tilbage til Bøjden, hvor den efterfølgende blev inspiceret af dykkere. Onsdag genoptog færgen sejladsen mellem Bøjden og Fynshav.

