To elektriske søstre sejler mellem øer
Onsdag 21. januar 2026 kl: 08:59Af: Redaktionen
Billedet viser el-færgen »Tyrfing« ud for Ballen på Samsø på den første første tur til Kalundborg. (Foto: Mikkel Frandsen)
Molslinjens nyeste batteri-elektriske færger »Tyrfing« er sat ind på ruten mellem Ballen på østsiden af Samsø og Kalundborg på Sjælland. Dermed kunne søsterfærgen »Nerthus« sejle til det Sydfynske, hvor den fredag 16. januar efter et syn begyndte at sejle mellem Bøjden på Sydvestfyn og Fynshav på Als. Den rute, der er bygget til
Begge færger er bygget i Tyrkiet har været ganske forsinkede i forhold til de oprindelige planer, som ikke indeholdt jordskælv, en værftsboble i Tyrkiet og en tumultarisk tyrkisk økonomi.
- Det koster lærepenge at være frontløbere i den grønne omstilling. Vores fokus på elektrificering gør, at vi skal bygge andre færger, end vi har været vant til. Så det er dejligt endeligt at se begge færger på plads, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.
Færgen »Nerthus« stødte så tirsdag morgen på grund på en sandbanke ud for Bøjden. Færgen kom fri for egen kraft og sejlede tilbage til Bøjden, hvor den efterfølgende blev inspiceret af dykkere. Onsdag genoptog færgen sejladsen mellem Bøjden og Fynshav.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Ung transportkoncern skifter ud i toppen
- Lette lastbiler er blevet mere elektriske
- Produkthandel har overført en ny anhænger til Silkeborg
- Kran- og maskintransportvirksomhed har fået en fem-akslet med kran
- Vejgodstransporten holder godt fast i de unge
- Vognmand med speciale i specialtransport har fået en speciel lastbil
- Vognmand fra Vildbjerg har fået seks stjerner
- Lastbilimportør i Norge får sin nye direktør i Danmark
- To elektriske søstre sejler mellem øer
- - Når det gælder sikkerhed, vil vi fortsætte med at udvikle og forbedre vores lastbiler
- Vognmandsorganisation har tre krav
- Europæisk organisation give fem stjerner til to lastbilproducenter
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!