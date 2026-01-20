CHEF HOS LASTBILPRODUCENT EFTER ENDNU EN GANG STJERNER:
- Når det gælder sikkerhed, vil vi fortsætte med at udvikle og forbedre vores lastbiler
Tirsdag 20. januar 2026 kl: 13:31Af: Redaktionen
Euro NCAP har præsenteret resultatet af en test og vurdering af lastbiler fra fire forskellige lastbilproducenter - blandt andet to modeller fra Volvo trucks, der begge fik tildelt fem stjerne og en City Safe-markering. - Vi har endnu engang fået bevis for, at Volvo lever op til sit løfte - maksimal sikkerhed er og vil altid være vores prioritet i alt, hvad vi gør, siger Roger Alm, der er koncernchef for Volvo Trucks
- Det betyder dog ikke, at vi kan slappe af. Når det gælder sikkerhed, vil vi fortsætte med at udvikle og forbedre vores lastbiler, så vi altid ligger i front for dermed at beskytte chauffører og alle andre trafikanter, understreger Roger Alm.
Med testen og vurderingen fra Euro NCAP kan Volvo Trucks tilføje yderligere to modeller til sin liste over lastbiler, der er blevet tildelt Euro NCAP´s højeste sikkerhedsvurdering på 5 stjerner. Det er to varianter af Volvo FH med standardførerhus.
Følgende lastbilmodeller fra Volvo trucks har indtil videre opnået fem stjerner i Euro NCAP's sikkerhedsvurderinger:
- Volvo FM 4x2 sættevognstrækker
- Volvo FM 6x2 forvogn
- Volvo FH 4x2 sættevognstrækker
- Volvo FH 6x2 forvogn
- Volvo FH Aero 4x2 sættevognstrækker
- Volvo FH Aero 6x2 forvogn
Alle seks lastbilmodeller fra Volvo Trucks liste opfylder også de såkaldte City Safe-kriterier, der har fokus på godt udsyn fra førerpladsen samt god support fra Volvos aktive sikkerhedssystemer, der er udviklet til at beskytte bløde trafikanter i bytrafik.
Volvo var den første lastbilproducent, der blev tildelt de maksimale fem stjerner, da Euro NCAP lancerede sin første sikkerhedsvurdering af tunge køretøjer i 2024.
En 5-stjernet karakter fra Euro NCAP betyder, at lastbilen opfylder eller overgår kriterier som eksempelvis støttesystemer for chaufføren i at undgå kollisioner, hvilket forbedrer trafiksikkerheden for både chaufføren og de omgivende trafikanter.
Volvo Trucks' vision om en fremtid uden ulykker er et centralt punkt i bestræbelserne på løbende at forbedre køretøjerne og trafiksikkerheden. Volvo Trucks vil fortsat udvikle sikkerhedssystemer, der både yder beskyttelse, men også forudsiger sikkerhedsrisici og forhindrer ulykker.
Fakta om Euro NCAP:
- Det europæiske program for sikkerhedsvurdering af nye køretøjer (Euro NCAP), der er hjemmehørende i Belgien, blev etableret i 1996 og er blevet den europæiske industristandard for vurdering af personbilers sikkerhed. Det støttes af flere europæiske regeringer, herunder også EU.
- Når det gælder lastbilvurderingerne, får hvert sikkerhedssystem en score, som lægges sammen for hvert område. Efterfølgende beregnes en samlet karakter fra én til fem stjerner for hele køretøjet, hvor fem stjerner tildeles den højeste ydeevne
Omfanget af sikkerhedsvurderingen for lastbiler er følgende:
- Sikker kørsel: Overvågning af fører og passagerer, udsyn (både direkte og indirekte) og køretøjsassistance (for eksempel adaptive cruise Control og automatisk opbremsning)
- Undgå kollisioner: Frontalkollisioner (lastbil, fodgænger og cyklist), manøvrekollisioner ved lav hastighed og kollisioner ved vognbaneskift
- Efter en ulykke: Information om redning
Euro NCAP's mål er gradvist at udvide testens omfang til også at omfatte kollisionsbeskyttelse samt test af lastbiler i forskellige transportsegmenter.
