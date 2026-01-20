Europæisk organisation give fem stjerner til to lastbilproducenter

SIKKERHED MED KØRETØJER:

Tirsdag 20. januar 2026 kl: 12:00

Euro NCAP, der er kendt for at uddele stjerne til personbiler i forhold til deres sikkerhed, kom i 2024 med sin første vurdering af tunge lastbiler. Her i januar kommer organisationen med en ny test og vurdering af tunge lastbiler. I forbindelse med tildeling af fem stjerner til Scania's L-serie fremhæver Euro NCAP organisationen, at skraldebiler udfører en afgørende offentlig service, men arbejdsbetingelser medfører potentielle farer for både skraldefolk og andre trafikanter, hvilket gør det endnu mere bemærkelsesværdigt, at Scania's nye L-serie har opnået en femstjernet vurdering - og samtidig modtaget CitySafe-mærkatet.









- I dette tilfælde har Scania kastet handsken op til andre lastbilproducenter og vist, hvordan fremragende sikkerhedsniveauer kan opnås gennem intelligent køretøjsdesign og tilgængeligheden af avancerede førerassistentsystemer, siger Matthew Avery, der er direktør for strategisk udvikling hos Euro NCAP.









- Vi ser mange dødelige uheld med lastbiler i vores byer. Lastbiler er dog en nødvendig del af hverdagen. Chauffører bør sætte pris på fordelene ved denne tilgang fra første gang, de sætter sig bag rattet, mens flådeoperatører kan være trygge ved, at de udstyret deres medarbejdere med det sikreste køretøj i sin klasse - og dermed beskytter dem, der befinder sig omkring dem, siger han videre.









Matthew Avery peger i forbindelse med den seneste teist og vurdering af tunge køretøjer, at Volvo Trucks fastholder sin kompromisløse tilgang til lastbilsikkerhed, og at Ford er kommet godt fra start med sin F-Max, der med en trestjernet vurdering nemt kunne forbedres med montering af yderligere autonome førerassistentsystemer.









Femstjernet ros for sikker kørsel og forebyggelse af kollission

Efter at have vurderet L-serien som en tre-akslet forvogn med en 270 kW elektrisk drivlinje opbygget som renovationsbil, blev den 20 tons tunge lastbil rost af Euro NCAPs eksperter for sin præstation inden for både sikker kørsel og forebyggelse af kollission.









En del af L-seriens succes mod de fem stjerne skyldes Scania's beslutning om at gøre hele pakken af avancerede førerassistentsystemer tilgængelig som ekstraudstyr, hvilket effektivt støtter lastbilchaufføren under stop-start-ruter i travle omgivelser. Bemærkelsesværdige funktioner inkluderer geofence-baseret hastighedsbegrænsning og en cyklistdørsfunktion, der advarer, hvis en døre åbnes ud i vejen for en bagfra kommende bil eller cyklist.









Samtidig viser L-serien en tilgang, der sætter sikkerhed i centrum for lastbilens grundlæggende design, herunder et lavt placeret og frembygget førerhus, der forbedrer chaufførens udsyn markant, hvilket spiller afgørende ind på sikkerheden i. byområder. Hvor traditionelle sidespejle kan have lokale døde vinkler, sikrer kameraovervågningssystemer kontinuerligt udsynet rundt om køretøjet.









L-serien tilbyder også et effektivt autonomt nødbremsesystem (AEB), der overvåger højresving og hjælper med at undgå kollisioner med cyklister, der befinder sig mellem lastbilen og vejkanten. Det fremhæver Euro NCAP's eksperter som en vigtig funktion, da mange L-serie-lastbiler vil blive brugt i byområder. Den elektriske model opfylder desuden Euro NCAP's krav til sikkerhed efter en kollision.









Volvo Trucks fortsætter ad den femstjernede vej

Volvo FH opnåede også en femstjernet Euro NCAP-vurdering og CitySafe-prisen, hvilket bringer Volvo Trucks' samlede antal fem-stjernede modeller op på tre (sammen med FM og FH Aero). FH forbliver et fremragende valg til flådebaserede langdistancetransporter, og Volvo Trucks er den eneste producent, hvis modelprogram alle kan opnå femstjernet sikkerhed.









Euro NCAP: Ford får solid start - Iveco har plads til forbedring

Som en relativt ny aktør på markedet for tunge køretøjer opnåede Ford F-Max som to-akslet trækker en solid trestjernet vurdering. Den to-akslede trækker supplerer Ford's eksisterende tilstedeværelse på varevognsmarkedet.









Euro NCAP's eksperter peger på, at selvom chaufførens direkte udsyn er begrænset af en høj bæltelinie - linje under frontrude og sideruder - har den et højtpræsterende kameraovervågningssystem, som forbedrer udsynet bagud. Hos Euro NCAP bemærker man, at yderligere teknologi, såsom AEB til højresvingskollisioner, ville være gavnligt og kunne forbedre sikkerhedsvurderingen.









Euro NCAP har tidligere vurderet Iveco S-Way med dieseldrivline som både to-akslet trækker og tre-akslet forvogn og tildelt modellen en enkelt stjerne. I sin seneste test- og vurdering giver Euro NCAP Iveco S-Way to stjerner. Euro NCAP's eksperter peger på, at selvom køretøjet nu lever op til EU's GSR2- bestemmelser (General Safety Regulation 2) og har et effektivt adaptivt fartpilotsystem, er der stadig betydelig plads til forbedring i beskyttelsen af fodgængere og cyklister i forhold til Iveco's nuværende motorvejsfokuserede tilgang.









Lidt om EU's GSR2:

EU's GSR2 (General Safety Regulation 2) er et regelsæt, der indfører obligatorisk avancerede sikkerhedssystemer i nye biler for at reducere ulykker, skader og dødsfald i trafikken - især for bløde trafikanter som fodgængere og cyklister.









her: Interesserede kan se den samlede Euro NCAP-vurdering af tunge lastbiler









Nedenstående tabel viser, hvormange stjerne Euro NCAP tildelte de forskellige lastbiler, der var med i testen/vurderingen:



Truck Model Category Rating Safe Driving Crash Avoidance Post-Crash Safety CitySafe Scania L-series Utility Rigid - forvogn 5 87 % 92 % 80 % ✔ Volvo FH Fleet Long Haul - trækker 5 77 % 85 % 80 % ✔ Volvo FH Fleet Long Haul - forvogn 5 77 % 85 % 80 % ✔ Ford F-MAX Fleet Long Haul - trækker 3 66 % 56 % 80 %

IVECO S-WAY Fleet Long Haul - trækker 2 68 % 20 % 80 %

IVECO S-WAY Fleet Long Haul - forvogn 2 68 % 20 % 80 %

(Kilde: Euro NCAP)





