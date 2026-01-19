Trafikken på Storebælt slog rekord i 2025

Mandag 19. januar 2026 kl: 11:45

I alt kørte 14.148.000 køretøjer over broen, hvilket var det højeste antal siden forbindelsen åbnede i 1998, og omkring en halv millioner flere end den hidtidige rekord fra 2024 på 13.680.000 køretøjer.









Væksten skyldes primært en stor stigning i personbiler og en mindre stigning i lastbiler. Rekorden blev sat til trods for, at 2024 var et skudår og dermed havde én dag mere med trafik. 2025 bød også på månedsrekord, først i juli og derefter igen i august.









- Vores vigtigste opgave er at sikre mobiliteten mellem Øst- og Vestdanmark, og en del af forklaringen er, at vi har gjort en meget stor indsats for at holde broen mest muligt åben. For eksempel ved at tilrettelægge vedligeholdelsesarbejde på de tidspunkter, hvor det generer færrest muligt bilister, og en række tiltag til at modvirke de uheld, der kan skabe køer på broen, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund & Bælt, der driver Storebæltsbroen.









Sund & Bælt har de seneste år arbejdet fokuseret med at forbedre sikkerheden for trafikanterne ved blandt andet at investere i nye vindskærme, bedre varsling om trafikforhold og mobile autoværn, så trafikken hurtigt kan flyttes mellem banerne efter behov.









I 2025 var der også ekstraordinære begivenheder, der kunne mærkes på Storebælt. Da den britiske musiker Ed Sheeran holdt en serie af udsolgte koncerter i Tårnby, kunne det måles direkte i trafiktallene. Netop i ugen hvor koncerterne fandt sted, blev der sat ny ugerekord med 340.200 køretøjer - 1,2 procent over den tidligere rekord fra uge 31 i 2022.









Også på døgnniveau blev der sat nye rekorder i begge retninger, hvor den østgående døgnrekord blev slået én gang, mens den vestgående døgnrekord blev slået tre gange i løbet af 2025.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.