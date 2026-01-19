Sønderjyllands største havn melder om flere anløb - og travlhed

Mandag 19. januar 2026 kl: 11:37

I følge bestyrelsesformand ved Aabenraa Havn, Erwin Andresen (Slesvigsk Parti) peger tallene tydeligt på høj aktivitet, effektiv drift og et havnemiljø i bevægelse.









- Tallene for 2025 viser, at Aabenraa Havn spiller en vigtig rolle for erhvervslivet i regionen. Mange anløb og meldinger om travlhed hos virksomhederne understreger, at havnen er en central del af forsyningskæderne. Det er netop den udvikling, vi med bestyrelsens strategiske beslutninger ønsker at understøtte og fastholde, siger Erwin Andresen.









Bag tallene står virksomheder, hvor brugen af Aabenraa Havn er en del af den daglige drift. For dem handler et travlt år ikke kun om anløb og statistik, men om leverancer, produktion og stabile forsyningslinjer.









Flere virksomheder på havnen melder om høj aktivitet i 2025 og ser samtidig Aabenraa Havn som en vigtig platform for deres fortsatte udvikling. En af dem er Brødr. Ewers, som har deres foderproduktion mellem Gammelhavn og Sydhavn.









- 2025 var et meget travlt år. Vi har ikke oplevet noget lignende de seneste ti år. I perioder har efterspørgslen været så stor, at vi nåede vores produktionsmaksimum. Det stiller krav om både kontinuerlige skibsanløb og løbende afhentning af foderprodukter til landbrug over hele landet, siger Johan Otto Ewers, der er indkøber og afvikler hos Brødr. Ewers.









Bag Ewers’ aktiviteter står skibsmægleren SDK, som også har til huse ved Gammelhavn. Når Ewers har sikret råvarer til sin foderproduktion, håndterer SDK det praktiske omkring skibenes anløb og planlægning af losningen. Den rolle varetager de for flere virksomheder på Aabenraa Havn - og de genkender billedet af et travlt 2025.









- Antallet af anløb bekræfter, at 2025 har været et særdeles travlt år. De råstoffer, som kunderne importerer via Aabenraa Havn - herunder foderstoffer, skærver og salt - har været i fremdrift, og det kan vi tydeligt mærke, siger Steffen Esbensen, der er Regional Director hos SDK.









Lidt fakta om 2025 i Aabenraa Havn:

I 2025 anløb 396 skibe Aabenraa Havn. Tallet omfatter ikke anløb fra lods-, trosse- og slæbebåde, som omfatter yderligere 81 anløb

Det er første gang siden 2014, at så mange skibe har anløbet havnen. Antallet i 2014 var på 418 skibe

Godsomsætningen var i 2025 på 1,77 millioner ton, hvilket var på niveau med 2024. Den foreløbige godsrekord blev sat i 2023, hvor Aabenraa Havn rundede 2 millioner ton gods. Rekorden i 2023 skal ses i lyset af den daværende energikrise, hvor Aabenraa Havn Syd midlertidigt blev anvendt til indsejling af kul

